Mobiliteitsalliantie: Geef geld voor bredere en nieuwe wegen

Ondanks dat er minder files staan dan voorheen wil de mobiliteitsalliantie dat de overheid gewoon geld geeft voor nieuwe en bredere wegen.

Je las het vanmiddag al op Autoblog, volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het voorgoed gedaan met de files op de snelwegen. Hartstikke mooi nieuws natuurlijk, maar als we het maar niet in ons hoofd halen om geen geld meer te pompen in de infrastructuur.

Dat vindt de Mobiliteitsalliantie. Dat is een moloch waarin zich 25 organisaties hebben aangesloten, onder hen de NS en de ANWB. Die keren zich fel tegen het advies van het Planbureau aan de overheid om de investeringen in de infrastructuur onder de loep te nemen.

De drukte komt echt wel terug

Volgens de Mobiliteitsalliantie is het namelijk uitgesloten dat het zo rustig blijft op de weg als nu. Ook in de treinen wordt het vanzelf weer voller, denken zij. Sterker, het is alweer behoorlijk proppen, zowel op het spoor als op de weg.

In het OV is de bezettingsgraad van reizigers alweer opgelopen naar 75% van hoe het was voor de uitbraak van de corona-pandemie. Op de weg is dat zelfs 90%, mede omdat veel voormalig treinreizigers nu toch liever in hun eentje met de auto reizen.

En het wordt nog veel drukker

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft namelijk recent uitgezocht dat er de komende jaren juist een flinke toename van het aantal reizigers zal komen. Zij denken dat er een maximale stijging van 42% van het aantal verplaatsingen met de auto zal komen.

In de trein wordt het nog drukker, daar verwacht het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een reizigerstoename van maximaal 40%. Dus dan is beknibbelen op langere treinen en bredere en nieuwe wegen natuurlijk geen goed plan.

Spreiding is het toverwoord

De Mobiliteitsalliantie is dus van mening dat er wel degelijk iets aan de infrastructuur verbeterd moet worden de komende jaren. Bovendien moet de overheid inzetten op spreiding van het aantal reizigers en flexibelere reistijden.

Dat lost een deel van de verwachte drukte op, maar om het allemaal echt soepel te laten verlopen moet er gewoon asfalt bij.

En daar zijn wij het helemaal mee eens!