“Vakantiedagen oplossing voor files in Nederland”

Wie had dat gedacht? De vakantiedagen bleken de oplossingen te zijn voor alle files in Nederland!

Mensen zijn kuddedieren. Altijd al zo geweest. Lezers die in de horeca hebben gewerkt, kunnen dat beamen. Mensen komen altijd op hetzelfde tijdstip binnen om hetzelfde te bestellen. Ondanks dat we volgens de marketing allemaal uniek willen zijn, zijn we dus eigenlijk allemaal hetzelfde.

Dat zie je ook aan de files. Iedereen staat er inmiddels op bijna hetzelfde moment in. Is dat nodig? Nee, helemaal niet. Volgens verkeersexpert Jorn de Vries van Flitsmeister, kunnen flies voorkomen worden. Daarvoor moeten we gaan leren van het verkeer op de vakantiedagen. We zullen het uiteraard voor je toelichten.

Vakantiedagen oplossing voor files

In de meivakantie ging heel Nederland op pad. Logisch, want na twee jaar restricties in verband met het coronavirus, kon men eindelijk ‘los’. Daarbij gebeurde er iets opmerkelijks. De verkeersdrukte nam niet af, maar zelfs een beetje toe! Het was 3% drukker die week.

Het wordt extra bijzonder als je er rekening mee houdt dat de files met 46% afnamen! 46! In die week zijn er niet ineens heel veel wegen bijgekomen. Integendeel, meestal worden dit soort periodes aangepakt voor reperaties en wegwerkzaamheden.

Meer spreiding

Uiteraard komt het door de spreiding. In normale werkweken is er tussen 07:00 en 09:00 en tussen 16:00 en 18:00 extra druk. Ondanks dat iedereen weet hoe laat de files er zijn, staan we er telkens op hetzelfde moment in. Tijdens de vakantie is dat veel meer verspreidt. Dit heeft dus meer verkeersbewegingen met minder files tot gevolg. Een klassieke win-win-situatie.

Volgens De Vries van Flitsmeister is de beste oplossing dus dat men meer gespreid gaat werken. Als werknemers 1 op de 20 werknemers op een ander tijdstip laat werken, kan het fileprobleem al effectief aangepakt worden. Met 3 tot 5 procent minder reisbewegingen in de spits zullen er veel minder files zijn.

