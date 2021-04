NEE! De fake handbak is helaas hier! - Autoblog.nl

De fake handbak is de volgende in het lijstje van nep-items op auto’s.

We leven in een tijd dat auto’s telkens meer ‘nep’ krijgen. Denk aan auto’s met kunstmatig geluid door de speakers. Dat werd negen jaar geleden op de BMW M5 en Clio R.S. geintroudceerd en is inmiddels gemeengoed. Sterker nog, een auto als de Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered heeft het niet en je begint het bijna te missen.

Hetzelfde geldt voor de auto’s zelf. We willen heel graag een snelle auto die er indrukwekkend uitziet. Dat kan met luchtinlaten en veel uitlaten. Zoals we weten, die zijn tegenwoordig bijna allemaal fake. Maar voor vandaag gaan we een stapje verder, want de kunstmatige, nep-handbak is onder ons!

Ares Panther

De primeur staat op het conto van de Ares Panther. Deze auto werd twee jaar geleden onthuld en nu is het tijd voor een update. De Panther wordt door Ares gebouwd. Ares is een kleine fabrikant c.q. tuner die zich bezighoudt met de écht bijzondere projecten. Denk aan een Porsche 911 Targa GT3 of Bentley Mulsanne Coupé. Deze Progettouno van hen past in dat rijtje.

Fake handbak

Het wordt nogal verwarrend, dus we proberen het simpel te houden. De Ares Panther is in feite een Lamborghin Huracán met een afwijkend koetswerk. De eerste Panther had zelfs een Lambo-interieur. Dat is bij deze update niet het geval. Er zit nu een zeer klassiek ogend interieur in. Als je snel kijkt, lijk je dus een handbak te zien. Sterker nog, ook van dichtbij lijkt het een handbak. Totdat je ziet dat de sleuven bedoeld zijn om de automaat mee te bedienen.

Nog vreemder

Maar het wordt nog vreemder. De Lamborghini Huracán heeft altijd een automaat met dubbele koppeling. Een enorme vooruitgang ten opzichte van de single-clutch bak die er eerst in lag. Maar wat denk je? Ze hebben er sequentiële bak aangehangen. Ze zijn er een beetje onduidelijk over, maar als het klopt, dan is het heel erg vreemd. Een sequentieel te bedienen bak is namelijk in feite een handbak (maar dan gerobotiseerd). Als je dan toch al die moeite doet, geef ‘m dan een een echte handbak mee.

Is er dan ook goed nieuws? Jazeker! De uitlaat is namelijk voorzien van een dikke upgrade. Je kan nu kiezen uit drie standen: Strada, Pista en Corsa. Die uitlaten staan rechtstreeks in verbinding met een V10 van Lamborghini. Je weet wel: met een inhoud van 5.2 liter en geen enkele turbo die het feestje komt bederven. Dankzij de uitlaat moet de motor achter in de Ares Panther zo’n 640 pk leveren.

Aanvankelijk was het de bedoeling om 70 stuks te bouwen voor zo’n 350.000 euro per stuk. Althans, voor die 350.000 euro bouwen ze een Huracán om voor je die je zelf moet aanleveren. Dat is teruggebracht naar een meer realistischere 21 stuks in totaal.