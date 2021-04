Hoe zit het met de Mondeo opvolger? - Autoblog.nl

Een Mondeo-opvolger hebben we wel nodig, nietwaar?

We hebben even twee Ford-nieuwtjes voor je. We beginnen even met de Ford Evos van gisteren. Ford trok het doek van een middelgrote crossover met de naam Evos. Dat zorgde meteen voor veel geruchten. Want als we kijken in het modelgamma van Ford zien we dat deze (een middelgrote crossover) in Europa en de VS niet aanwezig is.

Ford Evos

De Ford Evos valt min of meer in de de klasse van de S-Max en Mondeo, maar is dan een crossover. Tel erbij op dat crossovers ook in deze contreien erg populair zijn en een eenvoudige rekensom is snel gemaakt. Uiteraard waren wij niet de enige die de conclusie trokken.

Het hele internet dacht namelijk hetzelfde. Ford Product Communications Manager Mike Levine laat op Twitter weten dat een Ford Evos voor Europa of de VS er niet zit.

Evos is for customers in China only. There are no current plans to offer it elsewhere. — Mike Levine (@mrlevine) April 19, 2021

Lincoln Zephyr Reflection

Kijk, duidelijke taal. Omdat het artikel wel érg dun is, hebben we een andere optie. Want ondanks dat Ford en het luxemerk, Lincoln, de sedan vaarwel hebben gezegd, worden we blij verrast. Dat gebeurt met de Lincoln Zephyr Reflection. Het is voor nu nog een Concept. Het lijkt erop dat de auto een opvolger kan zijn voor de Continental, maar als je naar het interieur kijkt zie je aan de ruimte tussen het deur-stuur-middenconsole dat de auto ongeveer van het maatje Mondeo zal zijn.

Opvolger MKZ

Dat is op zich logisch, want de laatste Ford Zephyr (alleen voor modeljaar 2006) is een luxe versie van de Ford Fusion. Vanaf 2007 heet deze auto Lincoln MKZ, wat duidelijk aangeeft dat ze in de VS geen Mond en Klauw Zeer kennen.

Komt deze auto dan wel naar Europa als Ford Mondeo? Waarschijnlijk niet. In China is de sedan nog echt een populair autotype. Daarbij houden ze van oude luxemerken, dus een Lincoln sedan past uitermate goed in het Chinese gamma. Daarnaast is de Mondeo niet bijster populair.











Ondanks een gunstige aanschafprijs en prima rijeiegnschappen zijn er dit jaar iets meer dan 140 van verkocht. Vorig jaar bleef de teller steken op 542 stuks. Topjaar is 1996, toen er bijna 15.000 van op gele platen werden gezet.