Nee maar, Aston Martin heeft een nieuw logo!

Aston Martin wil nieuwe doelgroepen aanspreken en daarom hebben ze nu ook een nieuw logo.

Er zijn weinig dingen die zo snel verouderd raken als een autodesign. Een auto van 10 jaar oud kan er al best gedateerd uitzien, terwijl dat voor vrijwel alle andere producten van 10 jaar oud niet geldt. Er is echter één aspect van een auto dat wél heel lang mee kan: het logo.

Veel autofabrikanten hebben al decennialang hetzelfde logo, met alleen wat minimale wijzigingen. Dat is ook logisch, want het hele idee van een logo is dat het herkenbaar is. Er zijn daarom maar weinig fabrikanten die een logo rigoureus veranderen. Tenzij je echt een heel suf logo hebt (*kuch* Kia *kuch*).

Aston Martin heeft in ieder geval wel een mooi logo. Daar hebben ze dan ook weinig aan veranderd in de afgelopen 90 jaar. Ze hebben namelijk al sinds 1932 het logo met de vleugels. Dit logo is door de jaren heen hetzelfde gebleven, al stond er tussen 1954 en 1984 ook ‘David Brown’ op.

Anno 2022 wil Aston Martin zich weer opnieuw op de kaart zetten en daar hoort ook een nieuw logo bij. Ze presenteren nu met een ronkend persbericht het nieuwe ebleem. Je raadt het al: die lijkt heel veel op het oude logo.

Wat vooral opvalt is dat de letters ‘Aston Martin’ groter zijn geworden. Ook is het logo wat simpeler gemaakt, geheel in lijn met de tijdsgeest. In plaats van twee lagen veren, bestaat de vleugel nu maar uit één laag veren. Geen idee waar we het over hebben? Hieronder het oude en het nieuwe logo naast elkaar.

Oude Aston Martin-logo Nieuwe Aston-Martin logo

Het nieuwe logo gaat ook gepaard met een nieuwe positionering en een nieuwe slogan. Die luidt: “Intensity. Driven.” Wij vonden “Power, Beauty, Soul” toch beter, maar er zal vast over nagedacht zijn. Door heel veel mensen. Heel lang. Aston Martin zegt namelijk dat de strategische herpositionering de grootste investering in het merk van de laatste 10 jaar is.

Het nieuwe logo zal het komend weekend ook meteen de livery van de F1-auto’s sieren. Het zou je hoogstwaarschijnlijk niet zijn opgevallen, maar bij deze weet je het. Op de neus komt trouwens juist een heel oud logo van Aston Martin. Dit heeft weer een andere reden. Het is namelijk 100 jaar geleden dat het merk deelnam aan hun eerste Grand Prix.