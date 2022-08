Neem dit guitige tijdverdrijf over van een AB-scribent

Neem deze hobby over en voel je een heuse AB-scribent.

AB-scribent zijn heeft zo zijn voordelen. Naast een bescheiden vergoeding voor je tijd, heb je ook een ongelimiteerde voorraad AB-mokken tot je beschikking. Daarnaast kan je deelnemen aan de epische Junkyard Race en af en toe een ritje maken in een long termer. Soms worden die ons beschikbaar gesteld door een importeur die ons gunstig wil stemmen (uiteraard blijven wij echter altijd fair and balanced). Maar het tofste is natuurlijk het delen van je extreme autonerd-schap met die zeldzame mensen die er net zo vuistdiep inzitten als jijzelf.

Juiste antwoord

Zo kon het gebeuren dat ondergetekende onlangs stuimelde op een nieuwe hobby. Waarschuwing vooraf: het is wel echt in de categorie voor autonerds. Op de website Cardle.uk, kan je namelijk elke dag aan de hand van detailshots van auto’s, raden wat de auto is. Je krijgt iedere dag vijf pogingen. Doch de kunst is natuurlijk zo min mogelijk hints gebruiken voordat je het juiste antwoord hebt.

Grote variatie

Soms is dat nog best lastig. De auto’s variëren namelijk werkelijk van obscuur antiek spul als een Hillman Imp tot een moderne Audi R8. En alles wat er tussenin zit natuurlijk. Je moet bovendien merk en modelnaam goed hebben. Gelukkig zijn de makers doorgaans vrij goed geweest in het goedrekenen van verschillende namen. Dus ‘Mazda Miata’ of ‘Mazda MX-5’ mag allebei, net als ‘Nissan 240Z’ of ‘Nissan Fairlady Z’ en dergelijke.

Bliksem

Het is een leuke uitdaging in je eentje, maar het leukste is natuurlijk om dit te doen met een mattie/aartsrivaal om elkaar proberen de loef af te steken. De afgelopen weken heb ik dan ook dagelijks mijn best gedaan om collega @willeme een uitdaging te bieden. Wat, laten we eerlijk zijn, toch een beetje hetzelfde is als een westrijd wiskunde doen tegen iemand die getroffen is door de bliksem, waardoor op miraculeuze de hersens unlocked zijn om allerlei bizarre berekeningen uit het hoofd te kunnen doen.

Enfin, het is een leuk dagelijks tijdverdrijf dat een paar minuten kost en je autokennis in zeldzame gevallen (als je het niet weet) nog verder uitbreidt. Het is daarbij ook graties. En we worden niet eens gesponsord om het ronkend aan te bevelen. Doe dan!!1!