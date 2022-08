Nieuwe Ford Explorer, of het scherm nog een maatje groter mag?

Toch vervelend, zo’n luchtrooster. Anders kon het scherm in de nieuwe Ford Explorer nóg groter gemaakt worden.

Een trend in modern auto-interieurdesign: des te groter het scherm, des te beter. Logisch, zo ging het met de smartphone ook. Bij bijvoorbeeld Tesla wordt zo veel mogelijk gedaan in het scherm. Het oogt opgeruimd, ook al is het niet altijd het meest functioneel.

Groot scherm

Tesla kiest trouwens voor een scherm dat lang én breed is. In een nieuwe Model S krijg je bijvoorbeeld een 17 inch scherm dat zo ongeveer de afmetingen van een computerscherm heeft. Die kant gaat het op met de meeste touchscreens, al stappen ook veel fabrikanten over op een verticaal ‘smartphonescherm’ wat de Model S juist niet meer heeft. Toch blijft de meest populaire optie een soort iPad bovenop het dashboard. Hoe groot zo’n ‘iPad’ wordt, laat Ford zien met de nieuwe Explorer.

27 inch scherm in de nieuwe Ford Explorer

Dat scherm is namelijk veel langer dan dat ‘ie breed is, wat een imposant beeld geeft. Het scherm van de nieuwe Ford Explorer is namelijk 27 inch(!) groot. Dat is een diagonaal van 69 centimeter, voor wie Amerikaanse maten niet begrijpt. Opvallend genoeg fungeert het scherm niet als tellerbak: daarvoor zit er nog een ander scherm achter het stuur. Het mega-scherm is voor in het midden en voor de passagiers. Het lijkt erop alsof de bestuurder niet bij het gedeelte aan de rechterkant kan, dus het gaat vooral om multitasken door bestuurder en passagier. Een gigantisch stuk apparatuur, dus.

Ford Explorer facelift

Het scherm kenmerkt een nieuw interieur, want er is dus een nieuwe Ford Explorer. Tenminste, het is een zeer grondige facelift voor de huidige generatie, die al sinds 2019 in productie is. Voorop is een compleet nieuw gezicht te vinden dankzij een nieuwe grille, nieuwe koplampen en een volledig herontworpen bumper. Achterop zijn de achterlichten nog te herkennen, ware het niet dat ze vanaf nu een soort LED-signatuur hebben en er een chromen strip tussen geplaatst is. Een goed verhulde facelift dus, maar de basis is al weer een paar jaartjes oud.

Motor

Dat blijkt ook aan de techniek van de nieuwe Ford Explorer. Hij behoudt namelijk zijn 2.3 liter EcoBoost viercilinder. Deze levert 276 pk en 425 Nm koppel. Ongewijzigd ten opzichte van zijn niet-gefacelifte broer. Overigens is deze info een beetje schaars en vertaald, want we hebben dit alles moeten lenen van Ford in China. Zij krijgen de nieuwe Ford Explorer als eerste.

Toch lijkt het erop dat de nieuwe Ford Explorer voor de Amerikaanse markt binnenkort ook onthuld wordt en bijna identiek is aan deze Chinese versie. Wat er gaat gebeuren met de Ford Explorer PHEV, die ook hier leverbaar is, is niet bekend.