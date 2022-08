BMW blijkt een gigantisch succes te zijn

Naast Lamborghini en Ferrari, blijkt ook BMW een belachelijk succes te zijn.

Bij de Mini Playbackshow kon er maar één…de winnaar zijn. Maar in de autowereld krijgt dezer dagen iedereen een participatietrofee. Althans, iedereen behalve Lucid Motors dan, dat vandaag keihard onderuit gaat op de beurs na het bekendmaken van tegenvallende resultaten. Maar laten we verder gaan met het hebben over de winnaars. Want als je wint, heb je immers vrienden (naast onvermijdelijke haters uiteraard).

Naast de reeds aangehaalde merken Ferrari en Lamborghini, is namelijk ook BMW weer episch binnengelopen het afgelopen half jaar. Chiptekorten, inflatie en laag hangende kapotte bovenleidingen ten spijt, verdubbelde BMW de winst ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar naar 16,1 miljard Ekkermannen. Het concern deed dat ondanks een aanzienlijke daling in het aantal verkochte auto’s. In de eerste zes maanden werden 1.160.094 auto’s verkocht. Vorig jaar waren er dat nog 1,339,047 stuks.

BMW als merk pakt zelf de grootste klap met een teruggang in verkopen van 13,7 procent. Ook bij MINI wordt er minder verkocht; het merk boekt een minnetje van 10,9 procent. Alleen bij über-luxe divisie Rolls-Royce is er een verkoopplus te melden van 6,8 procent. Dit is in overeenstemming met een sterke vraag naar extreem dure auto’s. Doch met 3.191 verkochte units in de eerste zes maanden, draagt Rolls-Rizzy qua keiharde aantallen natuurlijk maar beperkt bij aan BMW’s verkoopcijfers.

Het zal niemand verbazen dat de BMW Group steeds meer ‘geëlektrificeerde’ modellen verkoopt. Van de verkochte auto’s hadden er 184.468 een stekkert. Best veel dus, totdat je je realiseert dat het ook betekent dat 84,2 procent van de nieuwe BMW’s nog ‘gewoon’ alleen een verbrandingsmotor hebben. PHEV’s gingen in de achteruit (-7,3 procent), maar BEV’s gingen juist dubbel zo hard. In het eerste halfjaar van 2021, verkocht BMW 36.087 BEV’s, in 2022 zijn dat er in dezelfde periode 75.890 stuks. Dat heeft dus flink wat CO2 uitstoot gekost.

BMW waarschuwt bij alle koffers met geld die binnenvliegen op dit moment wel dat het merk nog altijd last heeft van de chiptekorten en andere moderne uitdagingen van de wereld. Maar ja, als dit de zware tijden zijn voor het merk, wordt het succes wel helemaal belachelijk als de goede tijden weer aanbreken. Waarvan akte.