Games spelen in Tesla is levensgevaarlijk, maar mogelijk

Dat zou toch niet moeten kunnen! Games spelen in een Tesla. Kan echt niet.

Het leuke aan Tesla is dat ze niet gebonden zijn aan conventies. Dubbele nieren, hofmeisterknikjes, zescilinder lijnmotoren, achterwielaandrijving: het is allemaal sentimenteel marketing-technisch gedachtegoed om de auto’s nauwelijks te hoeven doorontwikkelen.

Het gave aan Tesla is dat ze ALLES opnieuw hebben uitgevonden, op de wielen na. Dat levert een ander type auto op, maar niet per se minder leuk. Want waarom zijn er trage BMW’s of Audi’s? Een Tesla is gewoon altijd snel. Als er geen laadinfrastructuur is, ga je gewoon dat zelf doen. En waarom een hele marketingafdeling opzetten en financieren? Als je af en toe een beetje rare dingen zegt volstaat een Twitter-account voor de CEO om de boodschap de wereld in te brengen.

Games spelen in een Tesla

Een van de handige dingen is dat je Netflix kunt kijken of games kunt spelen in je Tesla. We hebben al jarenlang schermpjes in onze auto’s en Tesla moet bedenken dat je daar leuke dingen mee kunt doen?

Natuurlijk, voor Tesla komt het handig uit. Zeker als je eventjes iets langer moet laden, heb je even iets om de tijd te doden. Je kan niet broodjes worst blijven eten, natuurlijk. Het is technisch gezien vrij eenvoudig om te regelen, maar andere fabrikanten doen het nauwelijks.

Daar lijkt een reden voor te zijn. Het is namelijk heel erg onveilig! Dat stelt de New York Times. Want games spelen in je Tesla is niet alleen mogelijk tijdens het laden, maar ook tijdens het rijden! Zo kun je een potje Solitaire spelen. Als je die aanklikt krijg je een waarschuwing te zien: “Solitaire is a game for everyone, but playing when the car is in motion is only for passengers.”

Autonoom

Dan moet je even aangeven dat je niet aan het rijden bent en dan kun je (tijdens het rijden) in je Tesla lekker gamen! De Amerikaanse verkeersveiligheidswaakhond (de NHTSA) ziet een stijging qua dodelijke ongevallen met mensen die crashten omdat ze afgeleid waren. Dat werd destijds toegewezen aan de alsmaar complexer wordende infotainment-systemen. Dan helpt deze eenvoudige failsafe van Tesla niet echt.

Tesla heeft diverse autonome rijassistentiesystemen. Denk aan Full Self Driving Beta en Autopilot. Die systemen zijn echter dermate ontwikkeld dat de bestuurder ten alle tijde zijn kop erbij heeft en niet kaartjes legt. Mocht je Solitaire niet leuk vinden, het is ook mogelijk om The Battle of Polytopia: Moonrise en Sky Force Reloaded te spelen.

Via: Autoblog.com