Nein! Volkswagen komt met NOG een cross-over

Bij de Volkswagen-dealer kun je momenteel kiezen uit zeven (!) cross-overs, maar dat is blijkbaar nog niet genoeg.

Als je cross-over of SUV van Volkswagen wil kun je momenteel kiezen uit de T-Cross, de Tagio, de T-Roc, de Tiguan, de Touareg, de ID.4 en de ID.5. Die laatste twee zijn eigenlijk één model, maar goed, Volkswagen geeft ze verschillende namen, dus we tellen ze gewoon mee. Daarmee komen we uit op zeven cross-overs.

Dat is wel genoeg zou je denken, maar nee hoor. Volkswagen deelt namelijk een teaser voor een nieuw model en de naam daarvan begint met een T… Dat kan maar één ding betekenen: het is wéér een cross-over.

De nieuwkomer draagt de naam Tayron. Dat klinkt als de GTA-versie van een Veyron, maar dat is het niet. Het wordt een grote cross-over, met zeven zitplaatsen. Deze auto gaat namelijk de Tiguan Allspace opvolgen. Een extra model dus, cross-overtje nummer ACHT van Volkswagen.

Om het nog iets ingewikkelder te maken: in China levert Volkswagen al een model met de naam Tayron (zie onder). Maar dat is niet de auto die wij krijgen. Wij krijgen een gloednieuwe generatie Tayron, die meer afgestemd is op Europa.

Dat gaan we allemaal over een maandje meemaken. Op 10 oktober staat de lancering van de Tayron gepland. De nieuwste cross-over van Volkswagen zal volgend jaar zijn opwachting maken op de Nederlandse markt. We kunnen niet wachten.