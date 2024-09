Met deze auto’s gingen jullie zélf op vakantie

Na de vakantiespots gaan we ook nog even kijken naar de dikke auto’s waarmee jullie zelf op pad gingen deze zomer.

We hebben al de nodige vakantiespots uitgelicht in een reeks artikelen, maar er zijn ook diverse Autoblog-lezers die foto’s van hun eigen vervoer hebben geüpload. Een aantal daarvan hebben we al uitgelicht, maar het is zonde om deze niet te bundelen in een artikel. Dus bij deze!

Veel Spartaanser dan een Donkervoort wordt het niet, dus als je daarmee op vakantie gaat ben je gewoon een baas. @maarc deed het: hij legde 3.014 kilometer af met zijn Donkervoort D8.

Het geluid van een Maserati-V8 die weerkaatst tegen de bergwanden, wie wordt daar niet vrolijk van? @christiaank kon het meemaken deze zomer, want hij reed met een Maserati GranSport over de Grossglockner.

Niet alleen Christiaan was op de Grossglockner te vinden, ook Autoblog-lezer @991gt3 deed deze bergpas aan. In tegenstelling tot wat zijn username doet vermoeden rijdt hij in een Cayman GT4. Misschien wel dé ideale auto om ’s ochtends vroeg over een lege Grossglockner te rijden. Voor @991gt3 was het in ieder geval de rit van zijn leven!

@wjsmulders ging op reis en nam mee… een clownschoen. Dit leverde een setje mooie foto’s op. Die zijn voor de afwisseling niet gemaakt in Oostenrijk of Zwitserland, maar in Slovenië.

Alfa Romeo was natuurlijk ook vertegenwoordigd. Zo was @erwin11 in Italië met zijn Giulietta. Dit leverde een leuke combo op met een lokale Alfa: een prachtige 1750 GT Veloce.

Het wagenpark van Autoblog-lezer @leroy1991 bestaat uit een Maserati Quattroporte en een Bentley Eight. Voor zijn trip naar Zwitserland koos hij toch voor de Maserati, wat begrijpelijkerwijs heel goed beviel.

Waren er ook nog Autoblog-lezers die gewoon met een ouderwetse stationwagen op pad gingen? Jazeker, @roskampies maakte een roadtrip met zijn 530d xDrive Touring. Dat is natuurlijk een hele fijne reisgenoot als je een trip van zo’n 6.000 km gaat maken. Dat deed @roskampies namelijk, via Denemarken, Zweden, Finland en Noorwegen.

@kevinfeller maakte een reis die hij waarschijnlijk niet snel zal vergeten: met zijn vader door de Alpen in diens Ferrari 575M. Een epische trip, die ook epische plaatjes opleverde.

Net als @roskampies ging @styns op reis met een BMW 5 Serie. Deze Fünfer was echter een stuk ouder, want het is een 518 van de eerste generatie. Deze auto paste heel mooi in deze pittoreske Duitse setting.

De prijs voor de meest stijlvolle vakantieauto gaat toch naar @chrisc. Hij maakte namelijk een roadtrip met een buitengewoon fraaie Pagode van een vriend. Hij bracht onder andere een bezoekje aan Zwitserland, Italië en Monaco, waar deze auto helemaal op zijn plek was.

Heb je zelf ook een mooie trip gemaakt met een leuke auto? Dan zijn je foto’s natuurlijk van harte welkom op Autoblog Spots.