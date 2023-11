Opgefriste Volkswagen T-Cross is zowaar goedkoper

Dat betekent natuurlijk niet dat het ook een koopje is.

Auto’s worden alsmaar duurder, en een facelift is natuurlijk een uitgelezen moment om de prijs te verhogen. Je krijgt er doorgaans ook wat extra’s voor terug, dus de prijsverhoging is dan te rechtvaardigen. De vernieuwde Volkswagen T-Cross is echter niet duurder geworden, voor de afwisseling.

Voor het geval je niet meer weet hoe het zit met al die Volkswagen cross-overs: de T-Cross is de kleinste cross-over uit het gamma. De T-Cross is nog een maatje kleiner dan de T-Roc en de Taigo, hoewel die eigenlijk in hetzelfde segment opereren. Volkswagen hanteert het motto: je kunt nooit genoeg cross-overs hebben.

De T-Ro… eh… Cross is alweer 5 jaar oud, dus het werd de hoogste tijd voor een facelift. Die kregen we in juli dan ook te zien. De meest opvallende verandering is de led-strip die nu doorloopt over de grille en de nieuwe voorbumper. Aan de achterkant kun je de facelift herkennen aan de ‘X’ in de achterlichten.

Zoals we al verklapten is de Volkswagen T-Cross NIET duurder geworden met de facelift. De vanafprijs is nu €29.990, terwijl de auto eerst nog voor €30.540 in de prijslijst stond. Het scheel niet veel, maar toch.

Ondanks de lagere prijs krijg je wel een rijkere standaarduitrusting. Zo heeft de T-Cross nu standaard led-koplampen. Tevens krijg je voortaan ook standaard airco (jazeker), een multifunctioneel stuur en parkeersensoren achter.

De instapper heeft de welbekende 1.0 TSI driepitter met 95 pk. Daarnaast kun je kiezen voor dezelfde 1.0 TSI met 115 pk of als je denkt ‘laat ik eens gek doen’, de 1.5 TSI viercilinder met 150 pk.

Concurrentie

Leuk dat de Volkswagen T-Cross niet duurder is geworden met de facelift, maar hoe verhoudt deze auto zich tot de concurrentie? Kijk zelf maar:

Seat Arona 1.0 TSI (95 pk): €26.600

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet (140 pk): €27.995

Toyota Yaris Cross 1.5 VVT-i (125 pk): €27.995

Skoda Kamiq 1.0 TSI (95 pk): €28.590

Renault Captur TCe 90 (90 pk): €29.525

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 pk): €29.990

Peugeot 2008 PureTech 100 (100 pk): €30.920

Het mag geen verrassing heten, maar er zijn sowieso twee goedkopere alternatieven: een Seat en een Skoda (die tevens ruimer is). Ook auto’s als de Renault Captur en de Toyota Yaris Cross zijn gunstiger geprijsd. Oftewel: dat de T-Cross niet duurder is geworden is maar goed ook.