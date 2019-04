Neppe McLaren 650S breekt zijn neus in parkeergarage

Het blijft uitkijken geblazen met lage voorbumpers.

Parkeergarages zijn handig, want ze kunnen een enorme lading auto’s aan in een relatief kleine ruimte. Die kleine ruimte is echter vrij problematisch voor bijna elke auto. Om nog maar te zwijgen over supercars, die met hun extreem lage bumpers moeite hebben met de drempels en hobbels in de garages.

In China ging het mis met een McLaren. De bestuurder van de witte coupé reed een verdieping naar beneden, maar deed dat ietsje te ruig. Daardoor brak de hele voorbumper van de auto af. Een pijnlijk aanzicht.

Fake McLaren 650 S Crashes Underground Parking Lot in ChinaThat's what happens when you don't brake when you drive… Geplaatst door CarNewsChina.com op Dinsdag 2 april 2019

Als je goed kijkt, zie je dat de voorbumper niet helemaal standaard meer is. Dat verklaart het feit dat de bumper zo makkelijk in drie stukken breekt. Maar als je nog beter kijkt (of luistert naar de bronnen vanuit China), dan is er meer aan de hand. Dit is namelijk helemaal geen 650S. Het is zijn ‘voorganger’, de MP4-12C. Nou zijn die auto’s qua platform en motor bijna krek eender, al peutert de 650S zo’n 50 pk meer uit de 3,8 liter V8 dan de 12C. Bovendien is het enkel de voorbumper en de koplampen waar de 12C verschilt ten opzichte van de 650S. Die zijn dus allebei vervangen door de tuning-bumper.

Er is echter nog één verschil, wat je alleen kunt zien als je de door CarNewsChina gedeelde foto’s bekijkt van voor en na de crash. De 650S heeft namelijk een rechthoekig embleem met de tekst ‘McLaren’ op de frunk. Bij de gecrashte ‘650S’ is dat te zien, maar bij de foto vóór de crash is het McLaren-logo te zien op de voorklep. Dat is het derde en laatste optische verschil tussen de twee, waardoor we min of meer kunnen bevestigen dat het niet de real deal is.

Los van dat alles is het natuurlijk geen kitcar op Fiero-basis, maar wel gewoon een dikke McLaren. Zonde, maar misschien dat de eigenaar nog ergens voor een habbekrats een ‘echte’ 650S-bumper kan vinden. Of natuurlijk weer fugazi-spul erop zet en gewoon heel goed moet uitkijken in garages.