Dit zijn de 11 leukste Belgische kentekens op Autojunk

Nederlandse overheid, leest u mee?

Een tijdje geleden gaven we al een overzicht van onze gele kentekenplaten. Laten we heel eerlijk zijn: ons systeem is vreemd. Alleen een grove indicatie van hoe oud de auto is, weinig karakters, geen plaatsaanduiding, etc. Wat dat betreft is België even erg, ook daar is geen plaatsindicatie te vinden, alleen een eveneens niet heel accurate indicatie van leeftijd. Onze zuiderburen zijn ons echter op één front voor: gepersonaliseerde kentekens.

We gaven je al eens een lijstje van de leukste (per ongeluk gekozen) kentekens in de BeNeLux. Dit was echter voordat het personalisatieprogramma van België een stap verder ging. Vanaf 2014 kun je zelf kiezen wat er op je kenteken komt te staan. Dat bleek een schot in de roos: er rijden momenteel zo’n 45.000 auto’s door België met een vanity plate. Goed voor bijna 26 miljoen euro in de staatskas. Tsjakka!

Aangezien de meeste persoonlijke kentekens opvallen en Autoblog met onze spottersite Autojunk overal oren en ogen heeft, zijn er al vele Belgische persoonlijke platen geüpload. Wij geven je de 11 leukste.

Tesla Model X doet wat het belooft (MODEL-X)

Het is heel simpel: voor wie slecht is in typeplaatjes lezen, adverteert deze Tesla-bestuurder op de voor- en achterkant heel groot dat hij voor de dikste Tesla-SUV heeft gekozen. Leuk, totdat blijkt dat het kenteken mee gaat naar een eventuele volgende auto.

BMW M2 met precies dat probleem (ROUSH)

Dat dus. Roush is een Amerikaanse tuner die zich vooral richt op Fords. De eigenaar van deze BMW M2 bezat vermoedelijk zo’n eentje, maar nu kiest hij voor een compacte Duitse funmobiel. Tof, maar dan slaat dat kenteken natuurlijk helemaal nergens meer op…

Tesla Model S doet niet wat het belooft (TESLA-3)

Die afgezaagde Tesla-grappen waar de eigenaren dingen als LOL OIL en HAHA GAS op hun plaat zetten, dat weten we nou wel. Belgische Teslisten houden het eenvoudig, schrijf gewoon op wat het is. Al ging dat bij deze Model S niet helemaal lekker, want TESLA 3 lijkt te slaan op een Model 3. De S is echter ietsje groter.

Mazda MX-5 weet het niet en boeit het niet (IDK-IDC)

Voor sommigen is dit een willekeurige samenstelling van letters, maar velen zullen de afkortingen IDK (I don’t know) en IDC (I don’t care) wel kennen. Dat je het niet weet en het je niks kan schelen is één, maar dan zit je toch juist het principe van zelf kiezen dwars? Want het is een raar antwoord op de vraag: ‘wat wil je op je kenteken?’ Of misschien is dat juist de grap.

Renault Scenics houden van het getal elf (011-ELF en ELF-011)

Elf, het gekkengetal, het getal wat lijkt op twee verticale streepjes, of gewoon een getal wat veel betekenis voor je heeft vanwege datums en dergelijken. Wat het ook is, de eigenaar van een Renault Scenic wilde het getal twee keer op zijn kenteken: geschreven en in cijfers. Bovendien heeft zijn mattie/familie bijna exact dezelfde auto met ook de elf uitgeschreven en in cijfers, maar dan andersom. Het nut ervan zullen de eigenaren zelf beter weten, opvallen doe je in ieder geval als je in konvooi rijdt.

Mercedes S650 Maybach Cabrio komt alleen naar buiten in de zon (FOR-SUN)

ForSun, zo zou Smart hun cabrio’s voortaan kunnen noemen. En als we het toch hebben over cabrio’s van Daimler, het kenteken met deze tekst prijkt op de allerdikste übercabrio van Mercedes-Maybach. De eigenaar zal voor in de winter wel een G-Klasse hebben, of iets dergelijks.

McLaren, de supercarbouwer (SUPERCAR)

Als je ergens een vrij lage auto ziet, met een grote glazen kap achter de cabine waar een dikke motor onder te zien is, dan weet je vaak dat je met het autotype supercar te maken hebt. Mocht je het dan nog niet weten, dan hoor je het wel aan de brul die uit de uitlaat komt. De eigenaar van een McLaren MP4-12C haalt alle twijfel weg door het kenteken SUPERCAR te monteren op zijn auto.

Mercedes G63 AMG lacht James Bond uit (007-LOL)

James Bond, codenaam 007, is het toppunt van Britse spionage. Het mag dan een fictief karakter zijn, het is een ware run geworden. De meeste mensen die een blacked-out supercar kiezen, bij voorkeur een Britse, willen de superspion eren door zijn code te verwerken in het kenteken. Een G63-bestuurder uit België heeft het niet zo met James, want hij lacht hem vierkant uit met zijn nummerplaat.

Dé 911 is niet de ultieme 911 (THE-911)

Het is eenvoudig: je wilt laten zien dat jij de baas boven baas bent met je uitgebouwde 911. Dan is het kenteken THE 911 wel toepasselijk. Maar de autokeuze is dat iets minder: de 911 (991.2) GT3 is een gave versie, maar de GT3 RS en al helemaal de GT2 RS zitten er qua performance en aanschafprijs nog net ietsje boven. Om de eigenaar toch nog iets mee te geven: het is wel dé 911 met een handbak. Want dat komt het gevoel ten goede, ondanks dat de PDK-transmissie die je vindt op zijn grotere broers de nodige seconden van de rondetijden af schaaft.

BMW i8 is stating the obvious (NR-PLAAT)

Wat ons betreft een beetje zonde, want je kan zo veel leuke dingen doen met een gepersonaliseerd kenteken. Om dan gewoon ‘nummerplaat’ erop te zetten, is een beetje een anti-climax. Maar goed, er is geen woord aan gelogen.

BONUS: een Nederlandse ‘vanity plate’! (PR-005-T)

Gewoon omdat je bij ons niet zelf kan kiezen wat er op je kenteken staat, betekent niet dat er geen grappige kentekens bestaan. SP-333-D, bijvoorbeeld, of SH-111-T. De leukste blijft een Clio, die je elke keer dat je hem ziet laat smakken naar een lekker glas pils. PR005T!