Te koop: een bloedmooie 159 Sportwagon die net ingereden is

Wat is het antwoord op al uw vragen? Alfa Romeo 159.

We mogen de 159 ondertussen bestempelen als de ‘Autoblog-mascotte’. Het begon als een trend in de AB-adviezen van @willeme, maar het blijkt een goede optie te zijn voor degene die een ongeveer tien jaar oude, ruime, goed sturende wagon wilt. Willem heeft dan ook sinds kort een 159 Sportwagon. Je kunt het zien als een serieuze optie of niet, maar je doet Alfa Romeo tekort door te zeggen dat een 159 adviseren slechts een grapje is. De auto is gewoon wel een goede optie.

Qua motorenpallet heb je ook keuze zat. Twee diesels, een 1.9 JTDm en een 2.4 JTDm. Voor de benzineaggregaten kun je kiezen uit drie variaties die allemaal net geen 2.0 liter groot, of juist net groter zijn (1.8 mpi, 1.9 JTS en 2.2 JTS) en eentje die veel groter is: de welbekende 3.2 liter grote V6 met vierwielaandrijving. 260 pk onder je rechtervoet in een Italiaans raspaard met een grote kofferbak, dat klinkt toch perfect?

Dan kun je op Marktplaats terecht, want een 159 Sportwagon (rijtest) die daar aangeboden wordt, heeft alles wat je wilt. Het exemplaar komt uit 2008 en heeft de 3.2 JTS voorin liggen. Bovendien zit de auto volgeladen met alle opties die je kunt bedenken. Het mooiste? Er staat maar 26.000 km op de teller. Dat alles onder de schitterende koets van de 159, waardoor je elke keer met een glimlach kunt instappen.

Om het nog een beetje tweezijdig te houden zijn er ook twee aanmerkingen: een persoonlijke is de dakrails, het kan aan mij liggen, maar deze auto is één van de weinige die je gewoon zonder moet bestellen. Als belangrijkste: de 3.2 V6 is niet de meest zuinige motor die ooit in een auto heeft gelegen. Daarvoor kun je beter één van de diesels hebben. Het rode exemplaar met de V6 speelt in op de welbekende emozione. Klinkt dat als je ideale situatie, dan mag je hem meenemen voor 19.900 euro.

Met dank aan Robert voor de tip!