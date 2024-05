Net gerestaureerde Mercedes 230SL total loss na crash in Zwaag

Die doet pijn, een ongeluk tussen twee auto’s in Zwaag heeft een prachtige Mercedes 230SL uit 1967 -die vers gerestaureerd is- gekost.

Zeg je Mercedes SL en klassieker, dan denk je vrij snel aan de 300SL ‘Gullwing’. Logisch en terecht, maar het zou ons niks verbazen als de latere W113-generatie SL dan ook in je op komt. De ronde vormen maakten plaats voor de hoekige vormen die Mercedes eigen zou maken in de volgende jaren. En wat een briljant mooie auto was het. Met als bijnaam Pagoda, vanwege de op een pagode geïnspireerde hardtop.

Crash met Mercedes 230SL

Als je dan besluit om op een mooie voorjaarsavond zoals gisteren (zaterdagavond) met je W113 230SL uit 1967 op pad te gaan, dan verdien je sowieso al een dikke duim omhoog van ons. Helaas blijkt maar weer dat elke auto vatbaar is voor de keiharde realiteit van het verkeer. Deze vuurrode Mercedes 230SL greep een andere auto in de zijkant. Dat gebeurde in Zwaag.

Die andere auto, een Polestar 2, laat zien dat Volvo’s SIPS grote stappen heeft gemaakt, met alleen een gebutste zijkant tot gevolg. De Mercedes is er minder goed aan toe. We durven wel te stellen, erg slecht zelfs. Volgens Noordhollands Dagblad is de Mercedes 230SL total loss. En om de pijn nog erger te maken: de auto is net volledig gerestaureerd en dit was de eerste rit in 20 jaar. Auw, die moet je wel voelen.

Voordat we echter in een waan van melodramatische autoliefhebberij vast komen te zitten: alle inzittenden van zowel de Polestar als de Mercedes -er is niet bekend hoe veel per auto- hebben geen verwondingen opgelopen. Met dank aan de vooruitziende blik van ontwerper Bela Barényi, die de SL heeft ontworpen met veel veiligheidsfeatures. Dan nog heb je het wel over een 57 jaar oude auto die tegen een loodzware moderne auto rijdt, maar goed: het heeft gewerkt.

Helaas dus alsnog de nachtmerrie voor elke klassieke autofanaat en een nog grotere nachtmerrie voor de eigenaar van de SL.

Foto-credit: Inter Visual Studio.