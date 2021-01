Netflix kondigt F1-film met Robert DeNiro aan - Autoblog.nl

Er is een nieuwe speelfilm genaamd The Formula in de maak voor Netflix met de F1 als thema. De hoofdrol is weggelegd voor Robert DeNiro.

Als fan is het altijd even afwachten of een autofilm een topper of een ongemakkelijke iets gaat worden. Met autofilms is het soms hard nee schudden als geluiden of details totaal niet kloppen met de werkelijkheid. Maar laten we Netflix het voordeel van de twijfel geven met de nieuwe film The Formula.

The Formula is een misdaadfilm dat draait om twee Formule 1-coureurs. Robert DeNiro speelt een voormalige coureur en John Boyega speelt een karakter dat deelneemt aan het huidige kampioenschap. DeNiro is de mentor van Boyega in deze film. De voormalige coureur heeft connecties met de maffia en Boyega gaat fungeren als chauffeur voor de maffia in de misdaadfilm. De plot klinkt nu niet bepaald realistisch of ijzersterk, maar we hebben nog geen seconde van de film kunnen zien. Dus nog geen oordeel op dat vlak, misschien is het wel geniaal.

De film zal geregisseerd worden door Gerard Joling McMurray. Deze regisseur is bekend van onder andere The Purge en de Netflix-film Burning Sands. Voor DeNiro is het niet zijn eerste Netflix-film. Zo speelde hij eerder een hoofdrol in The Irishman.

Aan deze info heb je natuurlijk niets als je nog iets zoekt voor je afspeellijst voor aanstaand weekend. Dan raden wij je gewoon NOG een keer Wheelman aan. Prima auto-actie en een heerlijke ‘no-garage-queen Porsche’ bijrol.