Verkoopstop voor geplaagde Porsche occasion - Autoblog.nl

Een leuke Porsche 911 of Cayman occasion gezien en de dealer die dan weigert de auto aan je te verkopen. Helaas is dit een (tijdelijke) realiteit.

Hommeles voor Porsche aan de andere kant van de plas. In de Verenigde Staten mag Porsche geen occasions verkopen van bepaalde modellen. Het gaat hier om de Boxster, Cayman, 911, Panamera en Cayenne uit de periode 2012 tot en met 2016. Waarom? Omdat de auto’s meer emissies uitstoten dan toegestaan.

Porsche occasion met Sport Chrono lijkt de klos

Volgens Business Insider heeft het te maken met de Sport Chrono optie. In Sport en Sport Plus stoten de auto’s meer uit dan in de reguliere rijmodus. Reden voor de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) om een verkoopstop uit te roepen. Porsche-dealers moeten nu een ‘nee’ verkopen aan klanten die komen shoppen voor een dergelijke occasion.

Porsche gaat alle betrokken auto’s voorzien van een software update zodat ze weer verkocht kunnen worden. Momenteel is die update in ontwikkeling. De Porsches die niet zijn uitgerust met Sport Chrono lijken mogelijk de dans te ontspringen. Het probleem lijkt al een aantal maanden te spelen. Al in november 2020 werd er op fora gesproken over klanten die geen Porsche occasion mochten kopen van de dealer.