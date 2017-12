Niemand wil de hoofdprijs betalen voor een Ferrari-limo

But why..

Een Ferrari in limousine-vorm. We hebben het al diverse malen voorbij zien komen. Of de bijzondere auto’s anno 2017 nog steeds zo populair zijn is nog maar de vraag. Men wilt er in elk geval niet de hoofdprijs voor betalen.

Deze gele Ferrari 360 limo uit de Verenigde Staten werd namelijk te veil aangeboden op eBay. Vanachter het toetsenbord kon men meebieden op de verlengde Italiaan. De aanbieder eiste een aanbetaling van 2.000 dollar en de auto moest door de koper zelf worden opgehaald. Er werd ook zeker geboden op de auto. Na 15 biedingen stond de teller op bijna 105.000 dollar. Daarna bleef het stil, want niemand was bereid meer te betalen voor de bijzondere Ferrari.

Dat was een tegenvaller voor de eigenaar. Het minimumbedrag was namelijk nog niet bereikt. De 360 komt uit 2003 en is in 2017 verbouwd tot limousine. De auto heeft 31.801 mijl ervaring Hoeveel de eigenaar hoopte te cashen op de Ferrari is niet bekend. Feit is dat hij nog even met dit ding in zijn maag zit.