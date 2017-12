Begin het nieuwe jaar in een huis met een ruime garage

Trakteer jezelf.

Twee dikke AMGs met een V8. Zo ziet de garage van dit huis er vermoedelijk op dit moment uit. Dat kan creatiever. Sla je slag als AB-lezer en scoor het optrekje, dat te koop staat in Nootdorp.

De villa stamt uit 2016 en is op alle vlakken modern te noemen. Denk aan een centraal speakersysteem, een alarm en een aardwarmte-installatie met vloerverwarming en vloerkoeling. Lekker belangrijk ook. We werpen liever een blik in de garage. Het betreft een inpandige garage met een parkeercapaciteit van vier auto’s. Of 25 klassieke Mini’s.

De garage gaat open met een elektrische roldeur. Op de oprit kunnen ook nog de nodige auto’s worden geparkeerd. Daarnaast kun je eventueel met een parkeervergunning de booschappenauto van moeders voor de deur stallen. De villa komt met 350 m2 woonoppervlakte en beschikt onder meer over vier kamers en twee badkamers. De vrijstaande woning staat te koop voor een bedrag van 1.410.000 euro.