Niemand wil een Model Y (ook jij niet)

Niemand wil een Model Y, blijkbaar. Hopelijk vindt je de huidige Tesla’s mooi, want ze zullen er de komende tijd hetzelfde uit blijven zien.

Ken je dat? Als je elke dag boerenkool eet dat je er op gegeven moment een beetje moe van wordt? Waar dieren daar totaal geen moeite mee hebben, eten wij het liefst gevarieerd. Elke avond een ander Tijgernootje, zeg maar.

Met auto’s hebben wij Nederlanders daar ook heel erg veel last van. Heel veel mensen verkopen hun auto. Niet omdat de huidige niet goed is, maar omdat ze erop uitgekeken zien. Het kan natuurlijk maar zo zijn dat de buren denken dat het niet goed met je gaat als je 10 jaar in dezelfde auto rondrijdt.

Dat is ook een beetje een probleem waar ze bij Tesla tegenaan gaan lopen. Er zijn vier modellen in Nederland leverbaar die in principe allemaal heel erg op elkaar lijken. Daarbij zijn die modellen er ook best wel lang. De Model S kwam in 2012, de Model X in 2015 en de Model 3 in 2017. De Model Y verscheen in 2020. Allemaal lijken ze wel (veel) op elkaar. Het is dus echt tijd voor een nieuw model.

Geen Facelift Model Y

De facelift van de Model 3 is een welkome. Tesla heeft hun kleine sedan goed aangepakt met een nieuwe snuit, gewijzigde achterzijde en een nieuw interieur. Aangezien de Model 3 en Model Y nauw aan elkaar verwant zijn, zou je kunnen aannemen dat de Model Y óók een facelift gaat krijgen. Ja, de Y is drie jaar jonger dan de 3, maar koplampen, achterlichten en stoelen waren identiek. Ook in de verkoopcijfers telt Tesla de Model 3 en Model Y bij elkaar op.

Maar dat gaat dus mooi niet gebeuren. De meldt Elon Musk op zijn eigen digitale composthoop van de samenleving: X. Die bevestigt dat er géén update gepland staat voor de Tesla Model Y dit jaar. Dus mocht je wachten op de Model Y facelift, dan hebben we slecht nieuws voor je: die komt er niet.

Niemand wil een model Y kennelijk

Wel wil Elon Musk ons op het hart drukken dat Tesla zijn auto’s constant verbeterd, ook al is er geen facelift. Volgens de bedenker van PayPal is een Model Y van nu ietsje minder goed dan die van over 6 maanden.

Volgens onze huiscoryfee @wouter ligt het ietsje genuanceerder. Tesla heeft namelijk te maken met een klein beetje overschot aan auto’s. Op dit moment staat het op het vliegveld van Neuhardenberg helemaal vol met Tesla’s. De Gigafactory in Berlijn pompt een hoop auto’s uit de fabriekspoorten, maar er zijn nog niet echt kopers voor die ze willen. In Europa is de vraag naar de Model Y minder groot dan voorheen.

Gezien de enorme omvang van de voorraad, lijkt het ons waarschijnlijk dat ze eerst op die manier gaan leveren. Het zal dan ook wel een tijdje duren voordat deze voorraad is opdroogt.

Foto- videocredits: Lars-Marten Nagel via X.