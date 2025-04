Greenpeace steelt 130 km/u-bord van Afsluitdijk

Greenpeace noemt het niet stelen, maar verplaatsen van het 130 km/u-bord.

Hoera, je mag overdag weer op bepaalde plekken 130 km/u rijden in het land. Helemaal geen hoera, vinden ze bij Greenpeace. Op opmerkelijke wijze laat de milieuorganisatie van zich horen.

Greenpeace wil geen 130 km/u

Zie het als een symbolisch snelheidsprotest. De klimaatridders hebben een 130 km/u-verkeersbord van de Afsluitdijk gejat en linea recta neergeplant in de zwartgeblakerde duinen van Drunen, waar onlangs nog een forse natuurbrand woedde. Nou ja, beter zo’n actie dan languit liggen op de A12.

Volgens Greenpeace is dit niet zomaar een geintje voor op Instagram, maar een signaal richting het klimaatbeleid van het huidige kabinet. Ze zijn uiteraard fel tegenstander van de verhoging naar 130 km/u. Want meer uitstoot en zo.

Maar goed, dit beeld ziet er ook zo apart uit. Lastig 130 km/u rijden in het bos. Misschien dat het met een Land Rover Defender lukt.

De locatie van de actie is niet willekeurig gekozen. In Drunen ging afgelopen weekend meer dan 40 hectare natuurgebied in rook op. Volgens Greenpeace is het een voorbode van meer ellende. Bosbranden, droogte, overstromingen, dat soort gezelligheid.

Een beetje ongenuanceerd is het wel. De oorzaak van de fik in Drunen is officieel nog niet bekend. Het gooien op het klimaat en droogte is daarmee een makkelijke conclusie. Het kan ook een verdwaalde peuk, barbecue of andere ellende zijn geweest dat deze brand aanwakkerde.

Nou leuk dat Greenpeace dat verkeersbord in het zwarte bos heeft geflikkerd. Statement gemaakt. Nemen jullie het ook weer mee? Of beter gezegd, zet het lekker terug waar het heurt: op de Afsluitdijk, waar je 130 km/u mag rijden. Ik herhaal: je mag 130 km/u op de Afsluitdijk!

Het blijft wat Greenpeace betreft niet bij deze actie. Er komt een klimaatzaak tegen de Staat omdat Nederland zijn eigen klimaatdoelen, 55% minder Co2 in 2030, niet lijkt te gaan halen.

Of het kabinet zich ook maar iets aantrekt van deze actie van de milieuorganisatie? Denk het niet. Iets met voorjaarsnota en deadlines, waar de prioriteit op dit moment zal liggen.

Fotocredit: Gosse Bouma / Greenpeace