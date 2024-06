RSR Project 911 is peperduur en supergaaf

De RSR Project 911 kun je zelfs bestellen met een 3.5 liter boxer! Dat zal lekker fauchen!

Een nieuwe dag, een nieuwe restomod. Tegenwoordig ontkom je er simpelweg niet meer aan. Bedrijven als PS Autoart, Singer en DP Motorsport legden de basis voor deze nieuwe trend die we eigenlijk geen trend meer mogen noemen.

Het recept is ondertussen geen verrassing: pak een Porsche 964 en voorzie deze van klassiekere looks en moderne techniek. De laatste naam die we mogen toevoegen in het rijtje restomodders is ‘RSR Factory’.

Deze komen net als Singer uit de Verenigde Staten, maar dan wel helemaal aan de andere kant: New York. Een Singer 911 is Dr. Dre’s ‘The Chronic’, deze RSR is meer Nas’ Illmatic.

RSR Project 911

Nog voordat we het vakmanschap gaan prijzen, hebben we ook een kritische nooit: moet het serieus zo veel op elkaar lijken? Gulf-kleuren zijn legendarisch, maar ook heel erg uitgekauwd. Het is net als een rode Ferrari: historische verantwoord, maar tevens een cliché.

Waar RSR het wel anders aanpakt, is dat ze niet de 964 onder handen nemen, maar de ‘G-body’, in dit geval de 911 van 1984 tot 1989. Volgens sommigen is dat de beste 911-generatie, alhoewel kersevers 964-eigenaar @nicolasr vindt dat het de 964 is.

Fauchen

De motor is dus een heerlijk fauchende zescilinder boxermotor, luchtgekoeld uiteraard. Je kunt kiezen uit drie motorconfiguraties: 3.2, 3.4 of 3.5 liter. Uiteraard is de auto in technisch opzicht verder aangepast op de hogere vermogens. Origineel: de wielen LIJKEN van Fuchs te zijn, maar komen bij de firma Braid vandaan.

Ook de ophanging, remmen (geventileerde schijven rondom) en schokdempers zijn nieuw. Met deze onderdelen probeerden de Ladies and gentlemen van RSR het gewicht zo laag mogelijk te houden.

De prijs daarbij laag houden was echter niet mogelijk. Deze auto kostte namelijk in totaal 375.000 dollar. Maar dan heb je wel een restomod die eruit ziet zoals alle anderen.

