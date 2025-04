Jij moet een fietshelm gaan dragen

Als je op de fiets zit tenminste, want het taboe van de fietshelm moet doorbroken worden.

Cultuur. Mooi is dat hè. In sommige delen van de wereld is een helm dragen tijdens het fietsen zo vanzelfsprekend als pindakaas op een boterham. Maar hier in Nederland, het grootste fietsland ter wereld, walgen we van het idee. Het ziet er niet uit, je haar gaat in de war en het is gewoon stom. Althans, dat zijn vaak de redenen dat je hoort dat mensen geen zin hebben om zo’n ding op te zetten. Je wil toch niet voor lul rijden hè.

Maar de wereld is aan het veranderen. Het aantal verkeersdoden is nog altijd hoog en een deel daarvan betreft vaak de kwetsbare fietser. Bij een valpartij of aanraking met een auto is letsel regelmatig het gevolg. Zeker onder kwetsbare ouderen.

Vandaag start de Rijksoverheid een campagne om de fietshelm te promoten. Minister Madlener van verkeer ziet het liefste alle fietsers in Holland een helmpje dragen. De campagne heeft dan ook de toepasselijke naam “Zet ‘m Op”.

Vorig jaar belandden 74.300 fietsers op de spoedeisende hulp. De helft brak iets, 13 procent liep een hersenschudding op, en bij 4 procent was het echt mis met serieus hersenletsel.

Succes met die cultuuromslag

De grootste uitdaging werd al benoemd in de intro. Dat is die cultuuromslag voor elkaar krijgen.

Dit is Nederland. Fietshelmen zijn iets voor toeristen, wielrenners en je overbezorgde oom die al een helm opzet als ‘ie op een ladder staat. De gemiddelde Nederlander vindt zo’n ding lelijk, oncomfortabel en gewoon ‘niet nodig’.

Vooralsnog is het allemaal lekker vrijblijvend. De overheidscampagne is vooral om bewustzijn te creëren. In plaats van verplichten wil de minister op vrijwillige basis ervoor zorgen dat mensen toch gaan kiezen voor de fietshelm. De titel boven dit artikel is wat dat betreft eigenlijk veel te dreigend.

Nou, succes ermee. Afgezien van 70-jarige Gerda’s schat ik de kans klein in dat Delano van 15 een helm gaat dragen op zijn fatbike.