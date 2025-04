Tesla voor rechter gesleept voor vermeende tellerfraude

De Tesla zou de kilometers sneller optellen dan de daadwerkelijk gereden kilometers.

Tesla ligt weer eens onder vuur in de Verenigde Staten. Dit keer gaat het niet over een Elon Musk die iets roept of een autopilot die denkt dat een vrachtwagen een wolk is.

Nee, dit keer is de kilometerteller zelf de boosdoener. Althans, als we een boze eigenaar uit Californië mogen geloven. Die zegt dat zijn Model Y duizenden kilometers te veel telt. Dat lees je goed. Geen teruggedraaide tellerstand, maar een auto die te enthousiast is in kilometers registreren. En dat is volgens de eigenaar geen foutje, maar een smerig trucje van de fabrikant. Daarover bericht Carscoops.

Computer kilometerteller telt vrolijk door

Wat blijkt? Tesla zou volgens de aanklacht helemaal geen normale kilometerteller gebruiken. Geen tandwieltjes of radarsensoren, maar een algoritme dat kijkt naar hoe je rijdt, hoeveel stroom je verbruikt, en misschien zelfs of je je gordel wel om hebt. Op basis daarvan berekent de auto hoe ver je zogenaamd gereden hebt.

Dat is geen toevalligheid, zegt de eigenaar. Want als de kilometerstand sneller oploopt, is je garantie eerder verlopen. Met een verlopen garantie moet jij zelf opdraaien voor de kosten van een reparatie en is Tesla van de verantwoordelijkheid af.

Dubbele kilometers zonder extra ritjes

De aanklager, ene Nyree Hinton, kocht eind 2022 een gebruikte Model Y met zo’n 59.000 kilometer op de teller. In de eerste paar maanden reed de eigenaar gemiddeld 90 kilometer per dag. Maar ineens, vlak voor het verstrijken van de garantie, liep dat volgens de Tesla-rijder op naar meer dan 115 kilometer per dag. Dat terwijl de route gewoon hetzelfde bleef.

Even ter vergelijking: de vorige auto’s van de eigenaar reden in een half jaar zo’n 10.000 kilometer. De Tesla tikte er in dezelfde tijd ruim 21.000 af, aldus de aanklager. De aanklacht beweert dat de afwijking kan oplopen tot meer dan 100 procent. En ergens bevestigt Tesla dat ook, via een patent waarin staat dat de kilometerteller gebaseerd is op “miles-to-electrical energy conversion”. Oftewel: rekenwerk in plaats van daadwerkelijk meten met mechanische apparatuur.

Of Tesla echt sjoemelt met de kilometers? Dat mag de rechter bepalen. Mocht de rechter inderdaad de aanklager in het gelijk stellen dan heeft de Amerikaanse autofabrikant een groot probleem.

Dan blijft het natuurlijk niet bij deze ene zaak, maar kan het merk een collectieve golf aan aanklachten verwachten. Een duur grapje, mocht Tesla echt de boel besodemieteren. Maar hey, het zou niet de eerste autofabrikant ter wereld zijn die sjoemelt..