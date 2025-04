Kampioensauto Max en wrak van Grosjean nu in Amsterdam

De F1 Exhibition is aangekomen in Amsterdam.

Misschien ben je normaal niet zo van de musea, maar dit is toch wel een geinige tentoonstelling om mee te pakken. Na Londen, Toronto, Wenen en Madrid is nu Amsterdam aan de beurt voor de F1 Exhibition.

F1 Exhibition Amsterdam

In de Kromhouthal staat een rijdende tentoonstelling die een overzicht geeft van 75 jaar Formule 1. Het gebeuren is de komende maanden te bezoeken, je hoeft je dus niet te haasten mocht je interesse hebben.

De grootste blikvanger voor Nederlandse fans is de Red Bull RB16B van Max Verstappen. Dit is de auto waarmee Max zich voor de eerste keer wereldkampioen mocht kronen in Abu Dhabi. En laten we eerlijk zijn. Dat was de spannendste en de gaafste WK-overwinning voor de viervoudig wereldkampioen. Precies die auto is nu te zien tijdens de tentoonstelling.

Aan de andere kant van het spectrum staat het wrak van Haas, waarmee Romain Grosjean zo’n grote vuurbal creëerde in Bahrein. Iedereen kan zich nog wel dat moment herinneren in 2020 dat Grosjean tegen de vangrail klapte en er een enorme vlammenzee ontstond. Wat er nog over is van de zwartgeblakerde Haas is te zien tijdens de F1 Exhibition. Grosjean zat 28 seconden in een vuurbal, maar wist er levend uit te klimmen. Dat je die auto nu kunt zien, half gesmolten en al, is niet per se gezellig. Maar wel indrukwekkend.

De F1 Exhibition in Amsterdam is ook goed nieuws voor Robert Doornbos. De oud-coureur is speciaal uit de zandbak naar Nederland gevlogen als ambassadeur van het circus. Met zijn goede lach probeert hij je te overtuigen om echt naar die tentoonstelling te komen. Maak vooral lekker zelf die afweging, daar heb je deze goedlachse man toch niet voor nodig.

Met deze tentoonstelling wil de Formule 1 de sport wat dichter naar de mensen halen. Afgezien van het bezoeken van races is de wereld van de F1 toch iets afstandelijks. Het is een leuk kijkje achter de schermen dat ze bieden. De show is vanaf morgen te bezoeken.