Niet-Tesla’s nu ook in België welkom bij Superchargers

Ook bij onze zuiderburen wordt er niet meer gediscrimineerd op merk bij Superchargers. Iedereen is welkom!

In november hadden we in Nederland een dikke primeur: wij waren het eerste land waar Tesla Superchargers werden opengesteld voor andere merken. Als klein landje waar het barst van de elektrische auto’s vond Tesla Nederland een uitstekende proeftuin.

Het ging eerst nog om een select aantal locaties, maar in februari werden alle Superchargers in Nederland opgegooid. Kennelijk verloopt de pilot in Nederland naar wens, want Tesla is nu ook uit aan het breiden naar andere landen.

Eerder volgden al Frankrijk en Noorwegen, maar nu komen er weer vijf landen bij, waaronder België. Dat is dus goed om te weten als je nog eens op bezoek bent bij onze zuiderburen met je EV. Daar kun je vanaf vandaag dus ook bij een Supercharger terecht als je géén Tesla-adept bent.

Het gaat nog niet meteen om alle Superchargers in België. Tesla begint eerst maar eens met negen locaties, waaronder Antwerpen. Dat is trouwens al meteen het grootste gedeelte van de locaties in België, want in totaal zijn er veertien.

De andere landen die er bij komen zijn Oostenrijk, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De pilot wordt dus in een rap tempo uitgebreid. Wat alleen maar goed nieuws is voor EV-rijders. En Tesla kan op deze manier natuurlijk een leuk zakcentje bijverdienen. Alleen voor de Tesla-rijders is het misschien wat minder, want die hebben nu geen exclusief laadnetwerk meer.

Foto: Een niet-Tesla aan de Supercharger, gespot door @TonCoronel