We weten het zeker: na het lezen van dit artikel staat Fabman Creations Customs in je geheugen gegrift.

Je kijkt naar de FabMan Storm BMW R nineT motorfiets. Loopt het water al uit de mond? Gaaf toch? En het leuke is: deze conversiekit kan jij ook bestellen! FabMan Creations is ooit opgezet door Wayne Buys, woonachtig in Zuid-Afrika. Daar is ook zijn bedrijf te vinden: Fabman Creations Customs.

Wayne heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van conversiekits voor bestaande motorfietsen. Ook maakt hij op verzoek custom componenten. Vers van de staalpers is deze conversiekit voor de BMW R nineT, door Wayne als ‘Storm’ gedoopt. Dit hebben we nog niet eerder gezien.

Streamline-desig

De laatste creatie van Wayne is geïnspireerd op vliegtuigen en art deco streamline-voertuigen van de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw. Volgens Wayne vormde de BMW R nineT de perfecte basis voor deze conversiekit. Sowieso is deze machine van BMW al een vrij retro motorfiets. Maar toegegeven: heel veel R nineT is niet meer zichtbaar. Alleen de boxermotor verklapt nog dat we hier met een BMW te maken hebben.

Met de hand gemaakt

De conversiekit bestaat uit met de hand gevormde aluminium bodypanelen. Het totaalplaatje is wat je bijzonder. Check ook de omkasting van de wielen. Reuze benieuwd hoe dit rijdt. Volgens Wayne blijft alles functioneel. Je levert dus niet in op de rijeigenschappen.

Het prijskaartje van deze conversiekit? Dat is helaas niet bekend. Elke conversiekit wordt op verzoek gemaakt, dus bel of mail bij interesse even naar Zuid-Afrika. Wayne spreekt niet voor niets over ‘You dream it, we build it!’. Maar je mag vast en zeker je portemonnee trekken, want handwerk is prijzig.

Fotografie: FabMan Creations | Facebook