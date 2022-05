Dit is de allereerste Brabus Rolls-Royce

Wat gaan we nou krijgen? Brabus begeeft zich op BMW-territorium.

Zeg je Brabus, dan zeg je Mercedes. De tuner uit Bottrop is onlosmakelijk verbonden met Das Haus. En daarmee hebben ze het druk genoeg zou je denken. Mercedes brengt namelijk genoeg modellen uit. En die worden stuk voor stuk aangepakt door Brabus.

Toch gaat Brabus al langere tijd ‘vreemd’ met andere merken. En dan vooral Britse merken. Dit valt alleen niet zo op, want dit doen ze onder het Startech-label, in plaats van onder de naam Brabus.

Bij Brabus zijn ze hun blik nu verder aan het verbreden, want vandaag lieten ze hun eerste Porsche-projecten zien. Daar blijft het niet bij, ze laten vandaag ook de allereerste Rolls-Royce zien die ze onder handen hebben genomen. Dat is wel opmerkelijk voor een tuner die zo nauw verbonden is met Mercedes.

Wat nog meer opmerkelijk is: deze Rolls-Royce heet geen Startech, maar gewoon Brabus. Dat terwijl de tuner voor niet-Duitse auto’s altijd consequent het Startech-label heeft gebruikt. Ook voor bijvoorbeeld Bentley. Maar daar stappen ze nu dus blijkbaar vanaf.

Goed, dan nu de auto zelf. Dat is de nieuwe Ghost, die de gebruikelijke behandeling heeft gekregen van Brabus. De auto is dus (bijna) volledig uitgevoerd in zwart, met een carbon splitter, spoiler en diffuser. Aan de achterkant zien we vier ronde uitlaten, die niet extreem opvallend zijn, maar toch ietwat misplaatst ogen op een Rolls.

Als klap op de vuurpijl heeft Brabus de Rolls-Royce Ghost voorzien van heuse putdekselvelgen. Toevallig heeft Rolls-Royce zelf onlangs ook putdekselvelgen geïntroduceerd, maar alleen voor de vernieuwde Phantom. De exemplaren van Brabus zijn meer in Mercedes-stijl. Dat is natuurlijk geen toeval, want dit zijn ook gewoon de sloffen die je onder een Brabus S-klasse kunt krijgen.

Brabus heeft ook de motor niet ongemoeid gelaten. Bij Mercedes is het makkelijk, want daar gaat het iedere keer om dezelfde motor. De V12 van Rolls-Royce is echter nieuw voor de mannen uit Bottrop. Ze hebben het daarom gelaten bij chiptuning. Daarnaast helpt ook het nieuwe rvs uitlaatsysteem een handje.

Het resultaat is dat de Ghost nu 700 pk heeft in plaats van 571 pk. Het koppel stijgt van 850 Nm naar 950 Nm. Daarmee kan dit bakbeest een sprintje van 0-100 km/u doen in 4,6 seconden. Aan de topsnelheid verandert niks, want die blijft nog steeds begrensd op 250 km/u.

Brabus heeft ook nog gewaagd om het perfecte interieur van de Rolls-Royce Ghost onder handen te nemen. Je raadt het al: ze zijn er niet in geslaagd het interieur te verbeteren. Met een hoop carbon en het ontbreken van Rolls-Royce logo’s heeft het interieur alleen maar een goedkopere uitstraling gekregen.

Uiteindelijk heb je dus een goedkopere uitstraling voor meer geld, maar die vlieger gaat eigenlijk op voor alle getunede auto’s. Als je de Brabus Rolls-Royce Ghost vergelijkt met een Mansory Rolls-Royce Ghost valt het nog reuze mee.