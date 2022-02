Alle Nederlandse Superchargers nu open voor niet-Tesla’s!

Tesla begon voorzichtig met tien locaties, maar nu zijn niet-Tesla’s overal welkom.

Vorig jaar was het dan zover: de allereerste Superchargers werden opengesteld voor niet-Tesla’s. Gewoon in ons eigen Nederland. Op deze manier kan ome Elon ook wat verdienen aan rijders van concurrerende merken. En voor de EV-rijder is er meer keuze qua laadlocaties. Win-win. Die enigen die er op achteruitgaan zijn de Tesla-rijders. Die hebben namelijk geen exclusief laadnetwerk meer.

Tesla begon het openstellen van de Superchargers kleinschalig, met tien locaties. Kennelijk verloopt alles naar wens, want het is nu tijd voor de volgende stap. Vanaf heden worden alle Supercharger-locaties in Nederland opengesteld voor andere merken. Het gaat om 36 locaties. Inmiddels is de pilot ook al uitgebreid naar Frankrijk en Noorwegen.

Non-Tesla vehicles can now charge at all Superchargers in the Netherlands via the Tesla app. Learn more at https://t.co/hjybH0ROdl pic.twitter.com/zjomySylf9 — Tesla Charging (@TeslaCharging) February 14, 2022

Voor het opladen kunnen niet-Tesla-rijders gewoon gebruik maken van de Tesla-app. Je betaalt wel een hoger tarief als je geen Tesla hebt. De tarieven zijn ook alweer gestegen sinds november. De exacte kosten verschillen per locatie, maar de prijzen liggen rond de €0,70 per kWh. Dat wil zeggen: als je geen abonnement hebt. Als je voor €12,99 per maand een abonnement afsluit betaal je rond de €0,27 per kWh. Dat is dus al snel de moeite waard.

Tesla-rijders hebben verder geen privileges. Als er net voor je neus een Audi e-tron de laatste Supercharger inpikt heb je dus gewoon pech als Tesla-rijder. Iedereen die een laadpaal langer bezet houdt dan nodig wordt trouwens wel bestraft. Dat je het even weet. Als er geen plekken meer over zijn betaal je als laadpaalklever een boete van €1 per minuut. Dat is dus duur parkeren.

Foto: Een niet-Tesla aan de Supercharger, gespot door @TonCoronel