Nieuw bij Mercedes: vervalsers onderzoeken echtheid van je auto

Ken je dat verhaal nog van de vervalste Gullwings? Mercedes nam de meestervervalsers in dienst, die nu voor twintigduizend euro onderzoeken of je Mercedes echt is.

Als het om de Mercedes-Benz 300 SL ging, moest je bij Kienle zijn. Dat gold in ieder geval jarenlang, totdat het bedrijf in opspraak kwam: het zou replica’s hebben verkocht als echte 300 SL’s. Als je weet dat een Gullwing riant meer dan een miljoen kost, kun je je voorstellen dat dit goede handel is. Vooropgesteld: de Duitse autoriteiten wilden Kienle keihard aanpakken, maar het is nooit tot een veroordeling gekomen. Het is dus niet met zekerheid te zeggen of Kienle daadwerkelijk auto’s heeft vervalst. Het bedrijf had echter de schijn tegen. De goede naam van het bedrijf was in een oogwenk geruïneerd en binnen de kortste keren was Kienle failliet.

Het balletje ging rollen door een 300 SL Roadster uit 1961 in Phantasie Gelb. Die auto stond op de Salon van Genève van 1961 en was decennialang niet geregistreerd, totdat de auto voor 1,6 miljoen euro verkocht werd. De nieuwe eigenaar wilde de auto in Duitsland registreren, maar ontdekte dat er al een auto rondreed met datzelfde chassisnummer. Die auto was in 2019 verkocht door Kienle; eveneens Phantasie Gelb, maar dan dus gecombineerd met een Phantasie Chassisnummer. Je snapt: dit zette de autoriteiten aan het denken.

Niet van het echt te onderscheiden

Het zette echter ook Mercedes-Benz aan het denken. De Gullwing viert dit jaar zijn zeventigste verjaardag en Kienle was een van de grootste namen als het gaat om de restauratie en verkoop van dit model. Ook had het bedrijf bergen onderdelen, van topkwaliteit bovendien; als je een Gullwing kunt bouwen die niet van echt te onderscheiden is, zullen de onderdelen dat ongetwijfeld ook niet zijn. Daarom nam Mercedes-Benz Heritage GmbH op 1 februari van dit jaar de rokende puinhopen van de gewezen 300 SL-specialist over. “Mercedes-Benz Heritage GmbH neemt ervaren specialisten aan, biedt hen perspectief en verzekert zo ook waardevolle expertise voor de toekomst,” liet het persbericht destijds weten. “Daarnaast is Mercedes-Benz Classic verantwoordelijk voor de uitgebreide voorraad reserveonderdelen en gespecialiseerde werkuitrusting voor complexe werkzaamheden aan exclusieve Mercedes-Benz klassiekers. Met deze stappen bouwt de volledige dochteronderneming van Mercedes-Benz AG haar positie als toonaangevend expertisecentrum voor klassieke voertuigen van het merk Mercedes-Benz verder uit.” Door de overname heeft Mercedes nu meer gereedschappen, reserveonderdelen en kennis om aan de klassieke SL te werken.

Zwart op wit

De activiteiten van Kienle zijn nu dus geïntegreerd in het Mercedes-Benz Classic Center in Fellbach (vlakbij Stuttgart), dat recent compleet verbouwd werd. Toen we er onlangs waren, werden we ook gewezen op een nieuwe activiteit. “Eigenaren van klassieke iconen van ons merk willen zekerheid over de echtheid van hun auto,” aldus de woordvoerder. “Daarom hebben we een nieuwe service, waarbij we onderzoek doen naar de echtheid van een auto. We bekijken uiteraard chassisnummers en onderdeelnummers, maar we doen ook forensisch onderzoek. Daarbij onderzoeken we dan de ouderdom van materialen, maar bijvoorbeeld ook van de laklagen. Natuurlijk kunnen delen van een auto nieuwer zijn, als er bijvoorbeeld schade is geweest, maar bij een auto uit de jaren vijftig of zestig zou je op z’n minst aanzienlijke delen moeten hebben waaraan je die leeftijd af kunt lezen. In principe kunnen we het voor iedere auto doen, maar vanwege de kosten zijn het natuurlijk vooral klanten met een 300 SL of auto’s als een SSK die hier interesse in hebben.”

Een aanzienlijk deel van de SL-specialisten van Mercedes is echter afkomstig van Kienle. Ergo: de mensen die je auto misschien wel vervalsten, onderzoeken nu de echtheid ervan. De woordvoerder: “We kennen de verdenkingen tegen Kienle, maar het was ook een bedrijf met een ongekende expertise. Overigens zijn de klanten voor deze dienst juist met name eigenaren van een auto die boven iedere twijfel verheven is die dat zwart op wit willen hebben. We hebben er momenteel een wachtlijst voor.”

Zou jij het aandurven, twintig ruggen neertellen en het risico lopen dat je ontdekt dat je auto een nepper is?