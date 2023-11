Vervalser licht rijkelui op met neppe Mercedes 300 SL’s

Waarom een Monet vervalsen, als je ook Mercedes 300SL’s kan vervalsen.

De Duitse autoriteiten gaat Kienle Automobiltechnik keihard aanpakken. Dit bedrijf geldt als een autoriteit op het gebied van de Mercedes 300SL. En als we zeggen ‘de’ Mercedes 300SL, bedoelen we natuurlijk de original gangsta, de W198. Later zijn er nog meer 300SL’s geweest, maar hoewel leuk zijn die natuurlijk niet zo iconisch geworden als de eerste. In 1955 was de W198 niet alleen de wederopstanding van Mercedes, maar feitelijk de wederopstanding van de gehele Duitse auto industrie na de tweede wereldoorlog.

De auto was de eerste Germaan die weer een beetje een fatsoenlijke motor had. De eerste Sport Leicht was de enige die echt een beetje sportief en licht was. De auto was dan ook erg succesvol op het circuit. Maar bijkomend voordeel was dat de auto ook bloedmooi is. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat ze dezer dagen extreem duur zijn. De glitter en glamour van Mercedes op haar best spat er werkelijk vanaf. Maar dan wel op de understated manier die tegenwoordig zo zeldzaam is. En die wellicht ook alleen komt met de respectabele leeftijd die de W198 inmiddels heeft.

Liefhebbers betalen grif zeven cijfers voor de 300SL. Een extra lichte 300SL met aluminium bodypanelen is onlangs zelfs verkocht voor 6,8 miljoen Euro. En dat maakt de 300SL een interessant object om te vervalsen. Nou is dat natuurlijk ‘prima’ als je met toestemming van Mercedes mooie replica’s bouwt. Maar iets minder acceptabel als je er niet bijverteld dat het een neppert is. Naar verluidt is dat laatste echter exact wat Klaus Kienle heeft gedaan.

Het balletje begon te rollen toen een verzamelaar een rode 300SL kocht in Zwitserland voor 1,6 miljoen Euro. Toen hij de auto wilde registreren, bleek er al een 300SL rond te rijden met hetzelfde chassisnummer. Dat roept natuurlijk vraagtekens op bij de Duitse Behörde.

Kienle zelf ontkent alles en zegt dat het om een wraakactie gaat van een ex-werknemer die leugen verspreidt. Maar een inval bij de zaak nabij Stuttgart heeft volgens de berichtgeving bewijsmateriaal opgelevert dat er meerdere replica’s als echte exemplaren verkocht zijn. Lucratieve zwendel.

Het is wel interessant wat dit gaat doen met de 300SL markt. Het zou best kunnen dat eigenaren stiekem een replica in de vloeverwarmde schuur hebben staan. Voor de leek is het onderscheid vrij lastig te maken, zeker als ‘de helft echt is’. Net als bij kunst zien alleen experts uiteindelijk nog het verschil. Experts zoals Klaus Kienle, die globaal bekend stond als een van de ekte ekte kenners…

Dank Flyer Bunch voor de tip!