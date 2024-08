Zoekplaatje: Jaguar F-Type bij het huis

Zie jij de Jaguar F-Type bij dit huis?

Je huis verkopen lijkt anno 2024 makkelijker dan een vooraf ingevuld belastingaangifte versturen. Toch kun je steeds potentiële kopers afschrikken als je het verkeerd aanpakt. Een slecht onderhouden huis blijft immers een slecht onderhouden huis. Keurig onderhoud en de juiste presentatie kunnen ervoor zorgen dat je huis in een mum van tijd is verkocht. De presentatie zit bij deze villa wel snor!

De aankleding van deze heerlijke woning in Bergen (Noord-Holland) heeft namelijk de juiste touch van een autoliefhebber gehad. Of het nu de bewoners zijn geweest of de makelaar. Ik weet het niet, maar ik vind het fantastisch. In de hoofdrol het huis.. of de Jaguar F-Type? Zeg het maar.

Je zou bijna denken dat de F-Type ook te koop staat als je de foto’s erop naslaat. De elegante Britse roadster komt niet twee of drie keer terug in de serie, maar we zien de bruut wel zes keer in beeld. Op de oprit, in de garage. De fotograaf heeft duidelijk een oog voor detail. Ja het huis is mooi, die F-Type nog mooier! We willen er gerust nog eentje in de Autoblog Garage.

U begrijpt, we hadden een redactioneel lolletje bij het zien van deze advertentie op Funda. We zijn heel kinderachtig, dat klopt. Het huis is om je vingers bij af te likken, dat mag ook wel voor 2,65 miljoen euro toch?

Naast de riante oprit, waar je onder andere een F-Type kunt parkeren, is er een inpandige garage met plek voor één auto. Denk aan een Jaguar F-Type of iets dergelijks. Je kunt er ook vast twee Panda’s naast elkaar zetten. Of drie.

De woning heeft 1992 als geboortejaar. In 2020 is gekozen voor een grootschalige renovatie. Tja, als je toch met een avondklok zit en je mag nergens heen, dan maar je huis verbouwen toch? De woning staat op een groot perceel van 1.160 m2 wat voor Noord-Hollandse begrippen lekker ruim is. Koop dan?