Ja, zo kunnen wij ook in rap tempo twee nieuwe auto’s ontwerpen

Het enige wat je nodig hebt voor een nieuw merk is een paar velletjes carbonpapier, zo blijkt.

Je hoort het vaak: de auto-industrie heeft te maken met eenheidsworst. Nou is dat niet perse een nieuwe ontwikkeling, sterker nog: eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we dankzij allerlei trucjes met verlichting en gekke details meer onderscheid hebben dan je vaak beseft. Toch is het lastig om met iets écht unieks op de proppen te komen. Je kan iemand aansturen om een prima auto te pennen en je zal alsnog veel horen ‘dit lijkt op x’ of ‘dat detail is wel heel erg y’.

Dreame

Als je toch al het verwijt krijgt dat het wel ergens op lijkt, kan je het ook anders aanpakken. Het lijkt erop dat het Chinese merk Dreame deze strategie hanteert. Een week of wat geleden presenteerden ze hun eerste model en het tweede model staat al te popelen. Voordat we ze introduceren: Dreame is in China een merk dat zich al jaren stort op huishoudelijke artikelen, voornamelijk stofzuigers. Kijk, Dyson, het kan dus wel. Uiteraard zijn de auto’s van Dreame volledig elektrisch en volgens de CEO hebben ze hun pijlen gericht op een in China populair nieuw luxemerk: Li Auto. Maar goed, tot zo ver niks bijzonders. Totdat je de auto’s ziet.

Dit was het model wat al een paar weken bekend was. Hij heeft nog geen naam (tenminste, wij kunnen er niks over vinden) maar het lijkt erop dat Dreame een systeem gaat hanteren met letters en cijfers waar je toch geen chocola van kan maken. En het design, tsja. Zei daar iemand Bugatti Tourbillon? Het mag dan een elektrische coupé/sedan zijn met vier vleugeldeuren: die voorkant is wel heel erg Bugatti. Inclusief de hoefijzer-grille, al is deze dichtgemaakt op de Dreame. Je hoopt dat China verder is dan dit, maar wij krijgen direct flashbacks naar de tijd dat Aziatische vertegenwoordigers op de IAA met meetlinten in de kofferbak van de Porsche Cayenne zaten.

Maar dan, deel twee. De andere Dreame is een forse SUV die volgens het merk ‘de strijd aan moet gaan met Bentley’. Ja, Bentley. Want een linkje met elke andere Britse fabrikant van luxeauto’s is wel heel ver gezocht. Kijk, we kijken echt niet gek meer op als een koplamp lijkt op die van een bekendere auto. Of een designtrend ook op een nieuw merk te vinden is. Maar en profil, qua grille, koplampen, de raamvorm, het feit dat ‘ie zelfs coach doors heeft: wij zouden het niet pikken als we daar in Goodwood dit op de mat kregen.

Europa

Dreame ambieert dus een spannende strijd met Li Auto, maar ook wij zouden te maken hebben met de modellen van het Chinese merk. Want een Tesla-esque gigafactory, eveneens in Berlijn, staat op de planning. Het lijkt echt alsof Dreame gewoon kijkt naar de grote namen en het klakkeloos overneemt. Als dat geen rechtszaak wordt.