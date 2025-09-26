Goedkoopste V10 van Marktplaats kan er maar eentje zijn

Voor minstens zo veel geld scoor je op Marktplaats een auto met V10 en je kan aanvoelen wat voor auto het is.

We zijn al bijna op het punt beland dat zes cilinders in een tamelijk normale auto al luxe is. Als het niet volledig EV is, dan is de benzine-krachtbron vaak een viercilinder. Want in theorie zijn kleinere motoren met turbo efficiënter voor vergelijkbare vermogens waar je vroeger veel cilinders voor nodig had. Er is maar één ding wat je niet kan emuleren: het geluid van meer cilinders. Helemaal als het gaat om tien potten.

V10

Maar goed, wat ligt er nog binnen bereik met zo veel cilinders? Een Porsche Carrera GT of Lexus LFA wordt lastig. Een Dodge Viper gaat misschien nog lukken, evenals een Lamborghini Huracán/Gallardo of Audi R8. Toch kan het allemaal veel goedkoper, want de tiencilinder motor is heel even in een paar praktische modellen beland. De S85 V10 van BMW bijvoorbeeld, een M5 (E60) is nog nét te betalen. Een Audi RS 6 (C6) met die 5.0 liter grote twin-turbo V10? Het kan eventueel. Er is één model wat eigenlijk altijd goedkoop is ondanks zijn tiencilinder motor en dus ook op dit moment de goedkoopste V10 is van Marktplaats.

Audi S6

Naast de RS 6 lepelde Audi namelijk ook een 5.2 liter grote versie van hun V10 in de S6. Er wordt altijd gezegd dat dit ‘het Lambo-blok’ is, maar ondanks gedeelde onderdelen is het toch wel iets heel anders. Los van dat, de soundtrack klopt wel en zonder het gebruik van turbo’s perst de S6 er 435 pk en 540 Nm uit. En, voor de allround inzetbaarheid een mooie bijkomstigheid: het is altijd een grote sedan of estate.

Goedkoopste V10 van Marktplaats

Dus, wat krijg je met de goedkoopste V10 van Marktplaats, die dus in een Audi S6 uit 2007 ligt? Een vrij zakelijk exemplaar. Een S6 is iets subtieler dan een RS 6, dus da’s wel leuk voor het sleeper-effect. Je kan de S6 enkel herkennen aan uniek patroon in de grille, led-dagrijverlichting in de bumper en natuurlijk grote velgen met dito remklauwen. Achter vallen enkel vier eindstukken op, verder niet zo veel.

Kopen

Ter zake: de goedkoopste V10 van Marktplaats in deze Audi S6 Avant heeft er 306.947 kilometer op zitten. Da’s een forse stand, maar goed: met goed onderhoud moet het kunnen. Reparaties voor deze auto zijn helaas duur. Je hebt er in theorie genoeg geld voor, want de verkoper wil 5.950 euro zien voor de S6. Tenminste, da’s de handelsprijs. En je moet er zelf een nieuwe accu en apk op zetten. De eerste S6 die je tegenkomt als je hoger gaat zitten qua prijs is 8.500 euro, dus als je dat voor 2.500 euro kan verzorgen zit je alsnog gebakken. Hoop je.

Ben jij dus een lefgozer met een V10-vormige wens? Dan is de goedkoopste V10 van Marktplaats in deze Audi S6 te bekijken op de website.