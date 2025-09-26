Deze hatchback krijgt een carrière van nog geen drie jaar

Maar het einde van deze hatchback heeft niet te maken waarmee je denkt dat het te maken heeft.

Renault bewijst dat ze naast een barrage aan crossovers ook nog ruimte hebben voor een compacte hatchback. Bijvoorbeeld met de Renault 5. Je zou bijna zeggen dat die auto de taak van de Clio op zich neemt. Niks is minder waar, er komt gewoon een volledig nieuwe zesde generatie die de huidige versie komt aflossen. Dat zal aan het begin van 2026 gebeuren.

Clio-broer

Maar wat betekent dit voor de broer van de Clio? Sinds 2023 kun je namelijk een nieuwe Mitsubishi Colt kopen, maar om te zeggen dat die slechts zijn basis deelt met de Clio is een understatement. Op de logo’s na (achter zit niet eens een logo omdat de achteruitrijcamera in de weg zit) is er niks anders tussen de twee. Vandaar ook dat de Colt van dezelfde band rolt. Alleen als de Clio over gaat naar een nieuwe generatie, wat gebeurt er dan met zijn Japanse evenknie?

Het kán heel simpel zijn. Onderstaande artists impression van ondergetekende (die nog even op les moet bij @jaapiyo voor het betere werk) zou kunnen zijn wat er binnenkort bij de Mitsubishi-showrooms staat. Zo makkelijk kan het immers zijn. Nu hebben we uitsluitsel: dat gaat niet gebeuren. Er komt geen nieuwe Mitsubishi Colt op Clio-basis. Zo meldt de Europese CEO Frank Krol aan Automotive News.

Geen nieuwe Clio-Colt

Je zou misschien verwachten wat wij al een tijdje bemerken in deze gekke strategie van Mitsubishi waaronder de ASX, Colt, Grandis en Eclipse vallen: het is even tijdelijk. Dan verkopen ze wat auto’s zonder er veel kosten aan te hebben en kan de winst gebruikt worden voor een gloednieuw gamma. Je kan veel zeggen van de Mitsubishi Outlander die bovenaan het gamma staat, maar het is wel een eigen model en daar verder op kunnen bouwen: zou mooi zijn. Maar dat is niet wat er gaat gebeuren. Er komt geen nieuwe Colt. Niet eens iets eigens, gewoon überhaupt niet meer.

Volgens Krol komt dat omdat Mitsubishi zich wil gaan richten op auto’s die hun klanten waarderen, wat betekent ‘praktische carrosserievormen’. Wat je heden ten dage kan zien als grote SUV’s. Maar dat zegt niks over het feit dat ze de Renault-rebadges de deur gaan wijzen. Wij verwachten zelfs min of meer integendeel.

Snel einde

De Mitsubishi Colt stamt uit halverwege 2023 op basis van de gefacelifte Clio. Je kon ‘m kopen vanaf het einde van dat jaar. Ervanuit gaande dat de Colt sneuvelt als de productielijn van de Clio zich volledig stort op de nieuwe, verwachten we het einde van de Colt vroeg in 2026. En dat houdt in dat de Colt het slechts twee en een half jaar heeft volgehouden. Tel je de verkoopcijfers sinds 2023 bij elkaar op, dan kom je op ongeveer 1.500 verkochte Colts uit in Nederland. De Clio slaat ‘ie niet uit het veld: die was in 2024 en 2025 goed voor 7.700 stuks.