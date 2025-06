Onderzoek wijst uit: nieuwe auto’s maken ons blind

Ze zeggen altijd dat liefde blind maakt, maar nieuwe auto’s kunnen er ook wat van.

Het lijkt zo simpel te zijn: dankzij een combinatie van technologie, extra controle middels crashtests en alle andere innovatie, zijn auto’s veiliger dan ooit. En ja, het klopt dat de kans op overleven vergeleken met tientallen jaren terug veel groter is. We moeten echter wel uitkijken. Actieve (en passieve) rijhulpsystemen zijn fijn, maar kunnen zorgen dat je de controle te veel uit handen geeft en bij falen niet op tijd kan ingrijpen. Er is nog een voorbeeld van veiligheid die op een andere manier onveiligheid veroorzaakt.

Blindheid

Dan hebben we het over iets heel simpels: zichtbaarheid vanuit de cabine. Daar zit namelijk een negatieve bijwerking aan een positieve ontwikkeling. Stijlen in auto’s, het plaatwerk tussen de ramen, worden steeds forser. Uiteraard om ervoor te zorgen dat een auto structureel een stuk steviger is. Maar het zorgt wel voor grote blinde vlekken in auto’s. Tegenwoordig zijn de A-stijlen van auto’s groot genoeg om voetgangers of fietsers in te laten verdwijnen.

Afname zichtbaarheid

Het IIHS, het Insurance Institute for Highway Safety, deed onderzoek. Het hele onderzoek moet je zelf even teruglezen, maar ze hebben een manier gevonden om te toetsen hoe blind je bent in bepaalde auto’s met een percentage. In Jip- en Janneketaal: waar zitten de blinde vlekken door auto-onderdelen die het zicht belemmeren tot en met 10 meter voor je uit. Als 100 procent betekent dat je ziet alsof er geen auto is, betekent 0 dat je geen fluit ziet.

Dit percentage werd berekend voor een tiental autotypes, waar een exemplaar uit ergens rond 2000 wordt gepakt en eentje van een paar jaar geleden. Wat blijkt: sommige modellen scoren echt heel slecht. De Honda CR-V bijvoorbeeld, daar zag je 68 procent van de wereld door je voorruit bij de eerste generatie. Bij de voorlaatste CR-V uit 2022 is dat nog maar 28 procent. Dit komt door slechte zichtbaarheid vanwege de hoge motorkap, dikkere spijlen en grote spiegels. Mooi dat je achter je ziet, maar daardoor zie je dus slechter vóór je. Zelfs bij de Ford F-150, die al slecht scoorde in 1997 (43 procent), is het nog slechter geworden in 2022 (36 procent). De betere scores kwamen van de Honda Accord en Toyota Camry, die zaten in beide generaties ergens tussen de 65 en 60 procent.

SUV-meerderheid

En laat het nou weer net zo zijn dat SUV’s slecht scoren, naast het feit dat deze zwaar en groot zijn en dus sowieso al gevaarlijker zijn dan auto’s als het op ongelukken uitkomt. Volgens IIHS een ietwat zorgelijke ontwikkeling, want het is weer een extra voorbeeld van waarom we de SUV misschien iets té erg hebben omarmd.