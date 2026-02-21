Nieuw F1-achterlicht is dit seizoen je beste vriend: dit is waarom

De bips van de F1-auto gaan je veel informatie geven.

Aan een vers Formule 1-wetboek zitten een aantal terugkerende fenomenen. Er is bijvoorbeeld altijd wel een team dat de plank volledig misslaat en ver achterop ligt (wat dit jaar Aston Martin lijkt te zijn). Aan de andere kant zijn er weer constructeurs die de nieuwe regels wel goed lezen en boven zichzelf uitstijgen.

Daarnaast zijn er ook nog leuke gimmicks voor fans om mee te nemen die het kijken naar de Formule 1 veranderen. Vanaf het F1-seizoen van 2026 is het achterlicht op de raceauto’s zo’n onderdeel dat je vaker dan voorheen in de gaten moet houden. Ik leg aan je uit waarom.

Nieuw F1-achterlicht geeft veel info

Ik heb het specifiek over het ovale lampje op de kreukelzone van de auto’s op het achtersteven. Dit lampje gaat je vanaf 2026 vrij veel informatie geven over de strategie van de coureur op dat moment. Wees gerust: de verlichting op de achtervleugel brand mee met het kleine led-lichtje waardoor het lichtpatroon goed zichtbaar is. Leuk feitje nog voor we verder gaan: het lampje heeft een ovale vorm omdat dit 180 gram aan gewicht bespaart, aldus de FIA.

Dit betekent het knipperpatroon van het F1-achterlicht

Hoe haal je nu die informatie waar ik het over had uit het achterlicht? Het komt door het patroon waarop de lampjes branden en doven. Ik neem ze allemaal met je door. Het zal misschien wat tijd kosten om ze uit je hoofd te leren, maar wanneer je dit eenmaal weet, weet je precies wat de volgende zet van de coureur is.

Het licht vertelt je iets over de manier waarop de coureur zijn batterij en elektromotor gebruikt. Als je het F1-nieuws een beetje hebt gevolgd, dan weet je hoe belangrijk die onderdelen zijn volgens de rijders. De volgende knipperpatronen horen bij de volgende manieren om het elektrische motorgedeelte in te zetten:

Eén korte knipper: de elektromotor levert niet het maximale vermogen (minder vermogen dan 476 pk). Er wordt dus geen gebruik gemaakt van de overtake-knop, maar de elektromotor ligt ook niet te pitten.

Twee keer korte knipperen: de elektromotor levert helemaal geen vermogen waardoor de verbrandingsmotor het werk alleen moet opknappen. Dit is een indicatie dat een auto makkelijker in te halen is.

Veelvuldig snel knipperen: de batterij laadt op terwijl het maximale van de verbrandingsmotor wordt gevraagd. Ook dit is een indicatie dat een auto makkelijker in te halen is, al zal het iets lastiger zijn dan bij twee keer kort knipperen

In alle andere gevallen knippert het lampje rustig aan. Er is dus geen speciale instelling voor gele vlaggen of wat dan ook. In vrije trainingen waarin groentjes hun opwachting maken, is er nog een optie. Bij coureurs die rondrijden zonder superlicentie knippert het kleine lampje blauw licht. Je moet dit zien als een soort ‘L’ bovenop een lesauto.

Ook nieuw: spiegellampjes

Niet alleen het F1-achterlicht maar bij de voorverlichting is er wat aangepast. De F1-auto’s van 2026 en later hebben in de spiegel een led-lampje verwerkt zitten. Op de afbeelding hieronder van Bortoletto in de Audi R26 zie je de lampjes op de rechterspiegel zitten vlak achter de ‘T’ van de sponsor en aan de andere kant vlak voor de bedrijfsnaam.

Deze verlichting heeft maar één functie: waarschuwen. Er komt geel knipperend licht uit de spiegels wanneer de motor van de F1-auto is afgeslagen of als de auto trager dan 20 km/u rijdt. Je moet het dus eigenlijk zien als een soort extra gele vlaggen.

Bij de start van een race of bij proefstarts zul je de lampjes ook zien. In dat geval knipperen de lampen alleen wanneer de auto stil en in zijn vrij staat. Zodra de eerste versnelling wordt ingeschakeld, doven de spiegellampjes. Daarmee kun je dus ook zien wanneer de coureurs overgaan op de eerste (of soms in de regen, de tweede) versnelling bij de aanvang van een race.

Dus, noteer ergens in je telefoon wat de verschillende knipperpatronen zijn en gebruik de notitie bij de eerste paar races. Naar verloop van tijd zul je de patronen wel gaan herkennen en heb je het hulpmiddel niet meer nodig. En zo kun je het nieuwe F1-achterlicht gebruiken als je beste vriend tijdens het kijken van de races.

Bron: FIA / Instagram