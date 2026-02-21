Nieuw F1-achterlicht is dit seizoen je beste vriend: dit is waarom

De bips van de F1-auto gaan je veel informatie geven.
Aan een vers Formule 1-wetboek zitten een aantal terugkerende fenomenen. Er is bijvoorbeeld altijd wel een team dat de plank volledig misslaat en ver achterop ligt (wat dit jaar Aston Martin lijkt te zijn). Aan de andere kant zijn er weer constructeurs die de nieuwe regels wel goed lezen en boven zichzelf uitstijgen.
Daarnaast zijn er ook nog leuke gimmicks voor fans om mee te nemen die het kijken naar de Formule 1 veranderen. Vanaf het F1-seizoen van 2026 is het achterlicht op de raceauto’s zo’n onderdeel dat je vaker dan voorheen in de gaten moet houden. Ik leg aan je uit waarom.
Nieuw F1-achterlicht geeft veel info
Ik heb het specifiek over het ovale lampje op de kreukelzone van de auto’s op het achtersteven. Dit lampje gaat je vanaf 2026 vrij veel informatie geven over de strategie van de coureur op dat moment. Wees gerust: de verlichting op de achtervleugel brand mee met het kleine led-lichtje waardoor het lichtpatroon goed zichtbaar is. Leuk feitje nog voor we verder gaan: het lampje heeft een ovale vorm omdat dit 180 gram aan gewicht bespaart, aldus de FIA.
Dit betekent het knipperpatroon van het F1-achterlicht
Hoe haal je nu die informatie waar ik het over had uit het achterlicht? Het komt door het patroon waarop de lampjes branden en doven. Ik neem ze allemaal met je door. Het zal misschien wat tijd kosten om ze uit je hoofd te leren, maar wanneer je dit eenmaal weet, weet je precies wat de volgende zet van de coureur is.
Het licht vertelt je iets over de manier waarop de coureur zijn batterij en elektromotor gebruikt. Als je het F1-nieuws een beetje hebt gevolgd, dan weet je hoe belangrijk die onderdelen zijn volgens de rijders. De volgende knipperpatronen horen bij de volgende manieren om het elektrische motorgedeelte in te zetten:
- Eén korte knipper: de elektromotor levert niet het maximale vermogen (minder vermogen dan 476 pk). Er wordt dus geen gebruik gemaakt van de overtake-knop, maar de elektromotor ligt ook niet te pitten.
- Twee keer korte knipperen: de elektromotor levert helemaal geen vermogen waardoor de verbrandingsmotor het werk alleen moet opknappen. Dit is een indicatie dat een auto makkelijker in te halen is.
- Veelvuldig snel knipperen: de batterij laadt op terwijl het maximale van de verbrandingsmotor wordt gevraagd. Ook dit is een indicatie dat een auto makkelijker in te halen is, al zal het iets lastiger zijn dan bij twee keer kort knipperen
In alle andere gevallen knippert het lampje rustig aan. Er is dus geen speciale instelling voor gele vlaggen of wat dan ook. In vrije trainingen waarin groentjes hun opwachting maken, is er nog een optie. Bij coureurs die rondrijden zonder superlicentie knippert het kleine lampje blauw licht. Je moet dit zien als een soort ‘L’ bovenop een lesauto.
Ook nieuw: spiegellampjes
Niet alleen het F1-achterlicht maar bij de voorverlichting is er wat aangepast. De F1-auto’s van 2026 en later hebben in de spiegel een led-lampje verwerkt zitten. Op de afbeelding hieronder van Bortoletto in de Audi R26 zie je de lampjes op de rechterspiegel zitten vlak achter de ‘T’ van de sponsor en aan de andere kant vlak voor de bedrijfsnaam.
Deze verlichting heeft maar één functie: waarschuwen. Er komt geel knipperend licht uit de spiegels wanneer de motor van de F1-auto is afgeslagen of als de auto trager dan 20 km/u rijdt. Je moet het dus eigenlijk zien als een soort extra gele vlaggen.
Bij de start van een race of bij proefstarts zul je de lampjes ook zien. In dat geval knipperen de lampen alleen wanneer de auto stil en in zijn vrij staat. Zodra de eerste versnelling wordt ingeschakeld, doven de spiegellampjes. Daarmee kun je dus ook zien wanneer de coureurs overgaan op de eerste (of soms in de regen, de tweede) versnelling bij de aanvang van een race.
Dus, noteer ergens in je telefoon wat de verschillende knipperpatronen zijn en gebruik de notitie bij de eerste paar races. Naar verloop van tijd zul je de patronen wel gaan herkennen en heb je het hulpmiddel niet meer nodig. En zo kun je het nieuwe F1-achterlicht gebruiken als je beste vriend tijdens het kijken van de races.
Bron: FIA / Instagram
Reacties
Johanneke zegt
Ik hoop dat ik het mis heb maar ik ben bang dat het een flop wordt deze auto’s. Als je Alonso hoorde met, we gaan nu met 200 door deze bocht ipv 260 om batterij te sparen voor het rechte stuk, dan denk ik: dit wordt helemaal kut.
Jansen zegt
Wat een gezeik is dat aan het worden zeg. Pffffff totaal geen zin in nieuwe seizoen. Heb zelfs nog geen abonnement afgesloten.
Ben bang dat het een lachertje word.
awesome zegt
Dat ik uit het gedrag van een lampje moet halen wat de volgende zet van een coureur wordt is toch wel een dieptepunt voor de F1.
Dit wil het publiek toch helemaal niet?
Ze hadden de vergroening op andere wijze kunnen uitvoeren.
Denk aan alle vrachtwagens elektrisch en niet te vergeten : niet met 11 teams en hun hele hebben en houden kriskras de wereld over vliegen.
tborre zegt
Nog steeds geen artikel over beslissing voor het circuit van spa?
Bas Leesberg zegt
Dat Spa vanaf 2027 niet meer jaarlijks op de kalender staat, is sinds januari 2025 al wel bekend. Om daar nu nog wat over te schrijven, is wat aan de late kant, niet waar?
Het nieuws van een paar dagen geleden was de bevestiging dat de races in Spanje en België met elkaar gaan rouleren, wat eind 2025 al zo goed als in kannen en kruiken zat, maar waar kortgeleden de bevestiging van kwam.