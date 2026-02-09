Waarom er veel startcrashes komen in het nieuwe F1-seizoen

Op tijd klaar zitten voor de start gaat lonen!

De grootste F1-nerds kijken naar de sport vanwege de strategie en de technische ontwikkelingen. Maar het merendeel van de kijkers zal voornamelijk de sport volgen vanwege Max Verstappen, de achterklap en natuurlijk de crashes. Voor mensen in die laatste categorie hebben we goed nieuws: er is een dikke kans op meer startcrashes in het nieuwe Formule 1-seizoen.

Het hangt natuurlijk allemaal samen rondom de nieuwe auto’s in de F1. De grootste aanpassingen zitten bij de aandrijflijn die meer afhankelijk is van de elektromotor. Toch is het juist het ontbreken van een elektrisch onderdeel wat ervoor zorgt dat starten moeilijker is en er dus meer startcrashes kunnen plaatsvinden.

Waarom is starten moeilijker?

Ik ga het proberen zo simpel mogelijk te maken zodat iedereen de materie kan begrijpen. Voor een ingewikkeldere uitleg kun je bij onze bron, The Race, meer lezen. Voorheen had het elektrische deel van de F1-motor twee delen. Eén daarvan is voor 2026 weg. Precies dat deel zorgde er onder andere voor dat de turbo optimaal opspoelt zodat je geen last hebt van een turbogat.

Het overgebleven elektrische onderdeel zou ook de turbo kunnen opspoelen, maar dat is door de FIA verboden. Pas bij 50 km/u mag de elektromotor worden gebruikt na een staande start.

Hoe moeten coureurs nu dan starten?

Bij gebrek aan een elektromotor om te helpen bij de start, moeten de coureurs nu een hoger toerental draaien vlak voor de start zodat de turbine in de turbo op die manier goed wordt aangezwengeld.

Bij de eerste testdagen blijkt dat dit hogere toerental vooralsnog zorgt voor trage starts waarbij de auto’s vast lijken te lopen. Er wordt meer van de poppetjes in de auto gevraagd: ze moeten de toeren preciezer op pijl houden en daarop het loslaten van de koppeling perfect afstemmen. Gebeurt dat niet, is er geen elektromotor om te assisteren, maar kom je zoals het er nu naar uit ziet schokkend van je plek.

Coureurs reageren

Regerend wereldkampioen is al ingegaan op het nieuwe wegkomen. Hij is geen fan: ”Het [starten] is een stuk lastiger. Je gebruikte [eerst] de accu om de turbo perfect in balans te brengen, en vervolgens had je een heel mooie acceleratie door de accu en de verbrandingsmotor [samen] te gebruiken. Nu is het een stuk ingewikkelder.”

Norris geeft ook nog aan dat je niet te vroeg je batterij wil gebruiken. Ook niet na de grens van 50 km/u. ”Zodra je een deel van de batterij gebruikt om in welke situatie dan ook te helpen, neem je gewoon een groot deel van de batterij weg dat je voor de rest van de ronde nodig hebt. Je hebt misschien een betere start, maar je kunt ook al bij bocht 1 zonder accu zitten – in sommige landen, zoals Mexico bijvoorbeeld. Dus er kunnen zich complicaties voordoen”, zegt de McLaren-coureur.

Ook Haas-rijder Oliver Bearman geeft zijn mening over het nieuwe starten: ”Je voelt de turbogat niet, je verliest gewoon wat tijd omdat je eerder begint te slippen.” Doordat de coureurs nog even moeten wennen aan het starten, kan ik me voorstellen dat er meer startcrashes gaan plaatsvinden. Ze hebben nu nog een week om te oefenen in Bahrein voordat de eerste start op 8 maart plaatsvindt voor de GP van Australië.