Autoblog Garage update: Volkswagen Passat van Loek

Oh ja, ik had ook nog een Volkswagen Passat Variant in de Autoblog Garage.

De Volkswagen-soap van ondergetekende, je bent er waarschijnlijk helemaal klaar mee. Nou, zo klaar was ik dus ook met de GTI die als projectauto moet dienen. Deels omdat het een versleten exemplaar was, maar ook deels omdat ik eigenlijk meer aandacht wil steken in mijn andere Volkswagen. Over de Volkswagen Passat uit de Autoblog Garage wil ik al sinds pak ‘m beet augustus een update schrijven, maar er kwamen steeds nieuwe wendingen. Nu is het basta: voordat ik alles vertel over wat de Golf GTI heeft vervangen en naast de Passat gaat dienen als zuinige tweede auto, eerst even wat er allemaal bij de Passat is gebeurd. Ik doe niet genoeg mods aan de auto om elke twee maanden een update goed te praten, maar sinds mei vorig jaar hebben jullie niks meer vernomen over mijn grote blauwe reus.

Om even bij dat begin in mei te beginnen. Toen kocht ik deze blauwe ‘B6’ Variant (officieel moet je Typ. 3C5 zeggen) met het R Design-pakket, een volledig B7-interieur en wat R36-upgrades. Om gelijk even alles helder te hebben: over het algemeen ben ik stiktevreden over de Volkswagen Passat uit de Autoblog Garage. Zo rond de zomervakantie waren de ‘wittebroodsweken’ voorbij, dus ben je minder verblind door initiële verliefdheid en begint de (emotionele) bagage op te vallen. En ook al staat het niet buiten proportie voor een 16 jaar oude auto, er zijn/waren toch wel wat dingen.

Allereerst: dit is eigenlijk voor het eerst dat ik een auto heb waarvan bepaalde dingen niet functioneren. Ik wist van een kapotte module voor de bochtverlichting, maar niet dat daardoor ook de mistlampen niet werken. Binnenin werkt de stoelverwarming niet, terwijl de zetels daar wel voor voorbereid zouden moeten zijn. Ook hebben deze sportstoelen een elektrisch bedienbare rugleuning en instelbare bolsters, waarvan dat laatste ook niet echt werkt. Maar goed, na 250.000 kilometer hebben de stoelen hun beste tijd ook wel eens gehad, dus een setje nieuwe stoelen staat sowieso op de planning voor later. Ook blijkt de auto schade gehad te hebben. Rechtsvoor sluit de bumper niet goed aan, is ‘ie van achter gebarsten en was ook het tankje voor de ruitensproeiers gemangeld. Dat laatste is opgelost en dat eerste valt alleen op als je er op let.

Beurt

Over de garage gesproken: bij circa 246.000 kilometer heb ik de garage een beurt laten doen. Dit heeft net geen 1.000 euro gekost en dat is veel. De duurste zaken waren het ruitenwisservloeistofreservoir en het oplossen van een piepklein doch merkbaar lek in het koelsysteem, waardoor de auto mij verraste met de melding dat er koelvloeistof bij moest. De andere helft was eveneens ietwat verrassend: er is dus recent geleden een revisiemotor ingekomen, maar toen zijn het lucht- en interieurfilter niet gedaan (en dat moest nodig). Ook had de auto Bosch-bougies gekregen, maar TSI-motoren lusten vaak niks anders dan de originele NGK-bougies. Kortom: alles tegelijk. Maar dan is ‘ie wel weer bijna zoals hij hoort te zijn.

Algemene impressies

Wellicht lees je dit nu en zie je enkel redenen waarom ik dit nooit had moeten doen. Maar ik heb nu al een enorme band opgebouwd met de blauwe Volkswagen Passat uit de Autoblog Garage. Ik heb dit recent gepredikt in een heel ander artikel, maar er is iets ‘huiselijks’ aan de inrichting van een Volkswagen. Alles zit precies waar het moet zitten, het is uitgedacht, het is ergonomisch fijn: ik houd er wel van. Ook ben ik zeer te spreken over de upgrade die de cabine is van ‘deze generatie’ Passat en Golf ten opzichte van de Golf V die ik had en heb: het is allemaal net een stukje moderner. Er hoeft geen lelijke Aliexpress unit in om via Bluetooth muziek te luisteren, het MFD tussen de tellers geeft precies de informatie die je wil: alles maakt het gewoon een enorm fijne cockpit. En oh ja: met een druk op de knop verandert het gedeelte onder de versnellingspook in twee bekerhouders. Wat een verademing als je een Golf V gewend bent. Het is gewoon een fijne plek om te zijn, rationeel dan wel irrationeel.

En mijn exemplaar is een absolute parel. Gewoon qua samenstelling. De opties van een Highline met het exterieur van een R36. En ja, ik moet wel eens de vraag beantwoorden of het ‘een echte’ is. Zo dicht zit je dus bij een R36, maar dan met de 2.0 TSI. En nee, ik wil niet pretenderen dat het dezelfde auto is (ik heb zelfs alle R-badges eraf gehaald). Sterker nog: ik heb altijd gezegd dat ik sportpakketten zonder de motor ietwat laf vind. Maar goed, de 2.0 TSI is vergelijkbaar met die van een Golf VI GTI en met 267 pk zit je ook niet belachelijk ver van de R36 af. Bovendien zijn de prijzen van die laatste te extreem aan het worden (voor dat geld koop ik liever wat anders) en was er geen handbak. Kortom: de looks van de fantastische R36, maar iets vriendelijker voor mijn kleinere portemonnee.

Op reis

Ongeveer de helft van de kilometers die de Volkswagen Passat uit de Autoblog Garage door mij erbij heeft gekregen zijn dagelijkse kilometers. De andere helft heeft te maken met mijn avonturen deze zomer. Het verkrijgen van een Civic op Engels grondgebied heb je al kunnen lezen, maar ik ben daar dus heen gereden met de Passat. En weer terug.

Dit zou de tweede keer Engeland worden met de Volkswagen Passat uit de Autoblog Garage. Sterker nog: ik had de auto gekocht twee dagen voordat ik naar een auto-evenement aldaar zou gaan. Een blessure gooide roet in het eten en dat heb ik moeten afzeggen (danku Eurotunnel Le Shuttle voor jullie niet-retourbeleid). De zomer was dus een soort revanche. In het Verenigd Koninkrijk geraken is gesneden koek, ik begin de route zo onderhand uit mijn hoofd te kennen. Gratis tip: reis altijd zo vroeg of laat mogelijk. Dit was voor het eerst midden op de dag (want planning) en het was bijna rampzalig druk én dit zijn de duurste kaartjes. Ook zijn ze strenger geworden wat betreft immigratie. Je mag weten: ik schijt sinds mijn eerste reis in 2022 met de Clio altijd zeven kleuren bij de douane van de Eurotunnel. Die ervaring is terugkijkend best traumatisch geweest, want als 22-jarige alleenreiziger in een ruimte gedwongen worden met zes gewapende Fransen die niet bepaald respectvol vermoeden dat je een drugskoerier bent: niet tof. Dit jaar werd ik weer uit de rij gepikt voor een inspectie, maar de inspectie werd door twee Britten gedaan en die waren uiterst respectvol. Ze stelden normale routinevragen en wisten zelfs nog een beetje small talk erin te verwerken omdat één van hen het zo’n mooie auto vond. Kijk, zo kan het ook.

De Passat gedraagt zich als reisauto precies zoals je verwacht. Houd het rustig en je haalt prima verbruik, waarmee 900 kilometer op een tank benzine niet onmogelijk is. Hij is rustig, ondanks het sportonderstel niet overdadig stuiterig (want mijn God wat zijn de wegen slecht aan die kant van het kanaal) en kilometers vreten doet ‘ie probleemloos. Met ondertussen meer dan genoeg ruimte voor al je zooi, helemaal als je alleen reist. De snelwegen van het VK heeft de auto genoeg van gezien, evenals de kleinere ‘A-wegen’. Om de drie auto’s voor ons avontuur te halen is de Passat van York naar Blackpool, richting Newcastle, terug naar York en daarna naar Birmingham op en neer gereden. Geen centje pijn. Wel kwam er sporadisch een airbaglampje tevoorschijn, wat te maken heeft met de kabels onder de stoelen. Inmiddels is dat verholpen.

Stuurmanswegen

Ik blijf erbij: een auto moet niet te veel een manusje-van-alles zijn. Voor je het weet betekent het dat een auto alles ‘oké’ doet en niks slecht, maar dus ook niks uitmuntends. Concreet: mijn rode Golf was een beetje teveel een manusje van alles. Vooral als dagelijkse auto zijn er comfortabelere dan wel praktischere oplossingen. Je merkt pas waarom je een Golf GTI hebt als je hem even kan opengooien op leuke wegen. Wat we in 2024 zeker hebben gedaan.

Eén van die wegen, naar mijn mening de beste ‘verborgen’ stuurmansweg in het Verenigd Koninkrijk, moesten we nogmaals doen. De High Force-ronde in de North Pennines, beginnend in Middleton-in-Teesdale die een grote ronde maakt om bij de High Force-waterval uit te komen. Deze weg kon vorig jaar zelfs een SEAT Cordoba op diesel leuk maken. Dus dit jaar waren ik en die twee vrienden van de Civic, Rover 200 en Xantia gewapend met onze daily drivers: de Volkswagen Passat uit de Autoblog Garage, een Nissan Laurel C34 (RB20E met handbak-swap) en een Peugeot 306 GTI-6. En ik was er compleet op voorbereid dat dit is waar de zware, op comfort ingerichte Passat toch een minpuntje mocht noteren, helemaal wetende dat vorig jaar een Golf GTI het werk mocht doen.

En nee, de Passat is geen Golf GTI. Maar het zit er verdomd weinig vanaf. Wat een sensationele ervaring is het om die fenomenale reisauto nu op deze weg los te laten. Je hebt power zat, het stuurgevoel is meer dan respectabel en de verzetten van de versnellingsbak zijn precies zo kort als je wil. Volkswagen verdomde het misschien om een Passat GTI te bouwen (in ieder geval in deze generatie), maar als je eentje zoals mijne hebt met GTI-power en het sportonderstel zou dit wel in de buurt komen van wat een Passat GTI moet kunnen. Nu ik weer recent een Golf V GTI heb gehad als vergelijkingsmateriaal moet ik wel zeggen dat die echt wel beter is als sportauto, maar dat compenseert de Passat dan weer door het zijn van een grotere en comfortabelere reisauto. Dat alles in één en dezelfde auto is wel genieten. En ja, een weg zo fenomenaal als de High Force-ronde helpt, maar de combinatie van goede auto en goede weg is heilig in dit geval. Een ongelofelijke ervaring.

Maar dan

Van het einde van de zomervakantie in augustus tot en met november heeft de Volkswagen Passat uit de Autoblog Garage precies gedaan wat ‘ie moest doen: een fijne daily driver zijn. Tot de eerste koude week in november. Of het kou-gerelateerd is weet ik nog steeds niet, maar ineens begon de motor raar te lopen. Zonder waarschuwing ‘bokte’ die nogal bij de stationaire loop. Op advies van de garage niet meer verder gereden en daar laten staan. Enter de reden dat ik een tweede auto als daily driver goed kon gebruiken, toen nog voor tijdelijk.

De eerste diagnose hielp snelle oplossingen de wereld uit, bijvoorbeeld de krukassensor en eigenlijk alles wat timing-gerelateerd was bovenin de motor. Dat bleek niet afdoende, dus moest de onderkant eraf. Toen kwam snel de conclusie dat het toch met de ketting te maken heeft. Datgene waar TSI’s bekend om staan, maar je hoopt vanaf te zijn als je een revisiemotor koopt. Het was dus ‘gewoon’ een uitgerekte ketting, wat ietwat vreemd is na nog niet zo lang dienst te hebben gedaan. De garage wijt het aan slechte kwaliteit kettingen, dus nu zitten er kettingen in van Febi Bilstein. Gelukkig bleef het daarbij en was ik er op tijd bij, waardoor verdere schade voorkomen is.

Vervelend genoeg was het op zich redelijk routine voor mijn garage, een klein bedrijf bij mij in de regio gerund door een VAG-enthousiasteling. Alleen omdat ik zonder afspraak in lichte paniek kwam binnen vallen, was er simpelweg geen tijd voor de Passat in verband met andere grote projecten. Dat in combinatie met verdere drukte zorgde ervoor dat de Passat van half november tot half februari bij de garage heeft gestaan, waarvan het merendeel stil zonder dat er iets is gebeurd. Ik neem mijn garagist dat niet kwalijk, want het is niet alsof hij me een loer probeerde te draaien. Toch moet je realistisch en zakelijk zijn: vervelend is het wel. Afijn, ik vertrouw hem nog steeds en de reparatie aan de Passat bewijst dat, want alles doet het weer zoals vertrouwd. En waar mogelijk ben ik ietwat gematst qua kosten omdat de auto er zo lang stond. Wat mij betreft akkoord.

Toekomst

Belofte maakt schuld en je verwacht wellicht dat dit soort tegenslagen mij al weer direct Marktplaats doen aanslingeren, maar ik ben toch wel vrij verknocht geraakt aan mijn grote blauwe Volkswagen Passat in de Autoblog Garage. Het moet niet gebeuren dat er elke 15.000 kilometer nieuwe kettingen op moeten, maar even er vanuit gaande dat het nu allemaal weer werkt -klopt af op hout- is de Passat nog wel even van mij. In iets gewijzigde vorm: de dagelijkse route naar werk (het andere werk) wordt nu opgelost door de tweede auto, waardoor de Passat alleen gebruikt wordt op lange afstanden waar de motor lekker tot rust komt.

Het is namelijk een heerlijke auto voor die lange afstanden, heerlijk relaxt met precies de juiste opties. Het perfecte verlengstuk voor een Golf GTI-fanaat. Dit keer zegt ook mijn hart dat ik hem niet kwijt wil, dit keer luister ik daarnaar. En omdat ik nu geen Golf meer heb om zaken aan te wijzigen, vind ik het ook tijd worden voor een paar upgrades. Dat wordt later concreet.

Deze auto’s staan in de Autoblog Garage: