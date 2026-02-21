Exclusieve kans: koop een nieuwe BMW 8 serie Jeff Koons Art Car!

De BMW X Jeff Koons zoekt een nieuwe eigenaar.

Dankzij een stel populaire leaseauto’s die in de goedkoopste uitvoering al in een groenige kleur worden gespoten, fleurt het Nederlandse wagenpark iets meer op. Toch heeft het merendeel van de Nederlandse auto’s nog altijd saaie kleuren zoals wit, zwart of grijs. Jij kunt hoogst persoonlijk het straatbeeld in ons landje op zijn kop zetten door deze zeer gelimiteerde BMW X Jeff Koons te kopen. Het exemplaar op de afbeeldingen gaat namelijk binnenkort onder de hamer.

De BMW X Jeff Koons is één van de vele Art Cars in de BMW-geschiedenis. Het project kwam in 2022 uit en was destijds de duurste BMW van het moment. Op prijzen komen we later, eerst de leuke materie. Het kunstobject van Koons is bijvoorbeeld in de basis een BMW M850i xDrive Gran Coupé.

Onder de felgekleurde motorkap met BMW-propeller huist een 4,4-liter turbo-V8 die 530 pk en 750 Nm naar alle wielen stuurt. 0 naar 100 km/u is dan ook al mogelijk in minder dan vier seconden.

Goed werk heeft tijd nodig

Rondom is de Art Car lekker kleurrijk en voorzien van stripfiguuranimaties, zoals de explosie op de achterkant of het bekende ‘POW!’ op de flank. Deze laklaag is volledig met de hand aangebracht. Professionals hebben meer dan 200 uur de tijd nodig gehad om de kleurstelling op de 8 Serie te krijgen.

Aan de binnenkant gaat het cartoonthema over in superheldenmotief. Superman wordt duidelijk aangedaan in de kleuren van de stoelen, terwijl de deurpanelen een keurige caramelbruine tint hebben en het dak bordeauxrood is. Het dashboard is bekleed met zwart leer. Een handtekening van Koons kan niet ontbreken. Die vind je op het afdekklepje van de bekerhouders.

Extra, extra speciale M850i

Mede door de vrij lange verwerkingstijd is het niet gek dat BMW ervoor koos om maar 99 exemplaren van de BMW X Jeff Koons te bouwen. Nu wordt er een geveild. Het exemplaar is extra bijzonder door zijn kilometerstand van 50 mijl, of in onze maatstaven zo’n 80 kilometer.

Die mijlen noem ik niet voor niets, want daar zit mogelijk een probleempje. De BMW X Jeff Koons wordt geveild door het Amerikaanse Cars & Bids. De BMW staat nu dan ook in Torrance, Californië, een plaatsje onder de rook van Los Angeles. De veiling van de Jeff Koons BMW 8 Serie eindigt ook al binnenkort: op woensdag 25 februari om 19:24 uur eindigen de biedingen. Als het hoogste bedrag hoog genoeg is, gaat de speciale 8 Serie naar een volgende eigenaar.

Wat moet ie kosten?

Op het moment van schrijven legt de hoogste bieder 127.786 dollar (omgerekend ongeveer 108.000 euro) voor de Bimmer neer. Ik vermoed dat daar nog wel wat bij komt. BMW verkocht ze destijds in de VS voor 350.995 dollar. Bij nader inzien lijkt me het voor iemand die zo’n dure auto gaat kopen geen financieel probleem om het ding naar hier te krijgen.

Zou jij wel met de Art Car gaan rijden of zou je hem wegstoppen om af en toe te bewonderen en vervolgens door te verkopen met wellicht een vette winst? Bekijk anders maar even wat het project voor de kunstenaar heeft betekend.