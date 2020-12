Nieuw in de shop: de enige echte Autoblog-kalender - Autoblog.nl

We hebben alle Foto’s van de Maand gebundeld in een mooie kalender voor 2021!

Iedere maand levert de Foto van de Maand-verkiezing weer een prachtige winnaar op. Het is natuurlijk leuk om de foto’s op je beeldscherm te zien, maar het zou nog leuker zijn om de foto’s thuis aan je muur te hebben. We hebben goed nieuws: dat kan nu! We hebben met de Foto’s van de Maand namelijk een officiële Autoblog-kalender samengesteld.

Op de kalender vind je bij iedere maand een winnende foto terug. De cover wordt gesierd door een Ferrari F40 die prachtig is vastgelegd bij zonsondergang door Lennard Laar (@lenny98). Als dat geen geschikte foto is voor de omslag van een kalender weten wij het ook niet meer. De foto’s van de laatste twee maanden zijn momenteel nog niet bekend, bij november en december vind je daarom de winnende foto’s van vorig jaar terug.

Wat kun je verwachten wanneer je de enige echte Autoblog-kalender bestelt? Een kalender die gedrukt is op stevig papier van A3-formaat met een achterblad van karton. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de fraaie plaatjes, die door mede-autoliefhebbers en Autoblog-lezers geschoten zijn. Hieronder een voorproefje:

Deze kalender mag dus niet aan de muur van een petrolhead ontbreken. Bestellen kan via de Autoblog-shop voor €19,95, inclusief verzending in Nederland of België. Als je voor 7 december bestelt wordt de kalender nog voor de kerstvakantie verstuurd!