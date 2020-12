"Volvo wordt volledig elektrisch vanaf 2030" - Autoblog.nl

De CEO van Volvo noemt een termijn wanneer het merk enkel nog elektrisch wil verkopen: 2030 is het jaar.

We horen het meer en meer: een merk wil tegen een bepaalde tijd alleen maar EV’s verkopen. Om bij te dragen aan de CO2-doelen en een schoner milieu. Alleen tegendraadse merken als Ferrari willen 100 procent elektrisch worden nog even uitstellen: de rest heeft allemaal wel ergens voor ogen dat het merk moet stoppen met auto’s op benzine en diesel.

Volvo

Zo ook Volvo, die sowieso bezig is met hun elektrische toekomst uitstippelen. Volvo haalde al een tijdje geleden alle diesels uit het arsenaal. Elke auto van Volvo heeft een kleine drie- of viercilinder die voor extra kracht voorzien wordt van een elektromotor. Ook is vanaf nu de Volvo XC40 als elektrisch model een ding en vele auto’s gaan volgen onder de noemer ‘Recharge’. En de petrolhead moet vrede hebben met het feit dat zei Volvo maar moeten overslaan: de topsnelheid wordt op elke Volvo gelimiteerd tot 180 km/u. Kortom: Volvo bereidt ons er al even op voor dat ze een milieuvriendelijke kant op willen gaan.

Elektrisch in 2030

We naderen 2021 en dat luidt een harde realiteit in: 2030 is al over negen jaar. Hakan Samuelsson, CEO van Volvo, ziet op elektrisch gebied dat er tegen die tijd grote stappen gemaakt worden, maar ook maatregelen van landen (bijvoorbeeld Engeland) om tegen 2030 geen elektrische auto’s meer te verkopen helpen mee. Volvo moet tegen 2030 volledig elektrisch worden. Tenminste, Samuelsson zegt dat het hem niks verbaast als er tegen die tijd enkel elektrische Volvo’s gebouwd en verkocht worden. Het is dus momenteel meer een streven dan een deadline.

Turbostand

Verwacht dus een hoop nieuwe elektrische modellen: het was immers al het streven van Volvo om rond 2025 al 50 procent over te stappen op EV’s. De volle 100 volgt razendsnel. Op de achtergrond is Volvo bezig met een nieuwe generatie modellen, die moeten helpen om het ‘doel’ van een elektrisch Volvo tegen 2030 te behalen. Het klinkt kort dag, maar er is veel mogelijk in negen jaar. Of zie je het als petrolhead als een gevalletje ‘another one bites the dust?‘ (via Automotive News Europe)