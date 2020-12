Dit weten we al over de nieuwe DS Automobiles DS 4 - Autoblog.nl

Een nieuwe DS 4 is op komst en dit moet een technologisch wonder worden voor het merk. DS laat alvast zien hoe dat er volgens hen uitziet.

Het kan aan mij liggen, maar ik wilde dit stuk gaan introduceren met ‘Citroën heeft besloten dat’. Dat klopt natuurlijk niet. DS is een zelfstandig merk. Toch wordt het – bijvoorbeeld door ondergetekende – vaak nog gezien als een set modellen van Citroën.

Bekendheid

Ze zijn er mee bezig, iets bekender worden. DS Automobiles heeft genoeg te bieden, maar dan moeten klanten er wel voor warmlopen. De eerste zelfstandige modellen van het merk die nooit als Citroën zijn geleverd, zijn de DS 3 Crossback, DS 7 Crossback en DS 9. Daar komt nu nummer vier bij. Letterlijk. Een nieuwe DS 4 is onderweg.

Citroën DS4

De oude DS4 is nooit een denderend succes geweest. De auto kwam in 2011 op de markt als een soort C4 extra. Extra aandacht voor grappige designfoefjes en extra hoogte. Ook toen was die wens voor een betere instap en zit er immers al. Een SUV was de DS4 echter nooit.

In 2015 werd het de DS 4, want DS werd het merk. Weinig veranderde, behalve de iets geavanceerdere LED-lampen. Het hielp maar weinig met het succes van de auto. Er zijn in Nederland iets meer dan 500 stuks verkocht van de ‘hippe doch dure C4’. Een wat meer SUV-achtige DS 4 Crossback, de eerste auto met die SUV-naam, kon het gebrek aan succes niet voorkomen.

Overigens moet je onze Europese DS 4 los zien van de Chinese DS 4S. Dat was meer een Peugeot 308 met een chromen neus. Het oogt niet verkeerd, eigenlijk.

Poging twee

DS maakte vandaag bekend dat de naam ‘DS 4’ afgestoft gaat worden voor een nieuw model. Deze mogen we in 2021 verwachten. Er is nog een hoop te leren, maar DS doet alvast een boekje open over de nieuwe DS 4. Wij pakken even wat hoogtepunten erbij van wat al is onthuld.

Platform

De nieuwe DS 4 zal gebouwd worden op een vernieuwde versie van het EMP2-platform. Dat zal niemand wat verbazen: zo’n beetje alles vanaf het C-segment van PSA staat op dit modulaire platform. Denk aan de Peugeot 308, 3008 en 508, DS 7 en 9, Citroën C5 Aircross en Opel Grandland X. Het gaat volgens DS om een ‘premium C-segment crossover’. De DS 4 wordt, zoals de naam doet vermoeden, een slagje kleiner dan de DS 7. Wat er nieuw is aan het nieuwe platform: door middel van composietmaterialen en hot pressed steel kan de auto lichter worden dan voorheen.

Hybride

In eerste instantie wordt de nieuwe DS 4 géén volledig elektrische auto. In plaats daarvan wordt de auto eerst geleverd met de E-Tense 225-aandrijflijn. De welbekende 1.6 PureTech zal samen met een elektromotor 225 pk kunnen opwekken. Het is een PHEV, waardoor een volledig elektrische range van 50 km te realiseren is.

Interface

PSA heeft wat donkere tijden gekend op het gebied van infotainment. De eerste generatie touchscreens werkten net niet helemaal lekker. DS wil ervoor zorgen dat de nieuwe DS 4 hun paradepaardje wat betreft infotainment wordt.

Dit gaat bereikt worden door middel van een ‘smartphone-achtige interface’, aldus DS. Veel configuratiemogelijkheden en intuïtief te besturen. Dat laatste is mede te danken aan een geinige innovatie. In plaats van een tweede touchscreen krijgt de DS 4 een bedieningspaneel in de middenconsole. Deze kan door middel van swipen het scherm bedienen zonder het scherm aan te raken. Een moderne invalshoek op het niet zo lekker werken van touchscreens tijdens het rijden.

En omdat ze niet achter kunnen blijven: de nieuwe DS 4 krijgt een persoonlijke assistent genaamd DS IRIS. Draai ‘iris’ maar eens om. Dan weet je gelijk wat het is.

Technologie

DS zet in op connectiviteit en ‘ongekende technologie voor het C-segment’. Dat laatste wordt nog niet helemaal omgezet in uitleg wat betreft alle leuke nieuwe speeltjes die de nieuwe DS 4 aan boord krijgt. Wel krijgen we iets meer te zien over een interactief head-up display. Deze kan een hele rits informatie op je voorruit projecteren, als een soort tweede infotainmentscherm. Zo kun je op je navigatie kijken, je cruise control aanpassen en veel meer zonder je ogen van de weg af te halen.

Concreter dan dit alles wordt het nog niet, totdat meer bevestigd wordt en/of de auto onthuld wordt komende zomer. We weten ook nog niet hoe de auto er precies uit gaat zien, maar de filmpjes lichten wat tipjes van de sluier op. Ook lijken lekplaatjes/teaserfoto’s aan te duiden dat de dagrijverlichting gaat lijken op de DS Aero Sport Lounge die we als headerfoto hebben gebruikt.