Nieuw record voor Ferrari F50 verkocht door Sotheby’s

De Ferrari F50 breekt andermaal een record. Het is niet dat van welke auto de meeste ruggengraten heeft verbrijzeld.

De Ferrari F50 was lage tijd een beetje een ondergesneeuwde schakel in de rij van Ferrari-hypercars. Na de F40 en 288 GTO, was de F50 in zekere zin iets minder spectaculair. Bovendien had de auto het nadeel dat de McLaren F1 bestond. Opeens was ‘de dikste Ferrari’ niet meer ‘de dikste en gaafste auto’ die je kon kopen.

Een aantal andere zaken speelden ook niet in het voordeel van de F50. De looks moeten een beetje je ding zijn. Het is een typisch 90s designs met ronde vormen en welvingen. Natuurlijk was de V12 onder de kap erg gaaf. Maar ja, dus zeker niet de meeste krachtige motor die je kon krijgen en qua prestaties zelfs op bepaalde vlakken minder dan de F40.

De motor was bovendien gemonteerd aan je ruggegraat. Of nou ja; de motor is een integraal onderdeel van het chassis, zoals bij racewagens. Dat was dan wel weer spectaculair, maar niet per se comfortabel. Het is ondanks de ronde vormen een behoorlijk hardcore apparaat.

Inmiddels is de F50 net zo gewaardeerd als alle andere auto’s in de genenpoel. Letterlijk en figuurlijk. Behalve de SF90 als je die daarbij wil tellen. Want die is een stuk minder waard, vooralsnog.

Bij Sotheby’s heeft de F50 nu opnieuw records gebroken. Een exemplaar werd verkocht voor 5.505.000 Dollar. Eerder werd al wel een F50 afgetikt met Bitcoin voor 5.500.000 Dollar. Maar ja, dat was een privé verkoop. En dat ’telt niet’ als veilingresultaat. Enfin, de bubbel barst dus voorlopig (nog) niet. Waarvan akte.