Cora Schumacher verbolgen over coming out Ralf

Boulevard draait op volle toeren vandaag, want we hebben weer een bericht over de minder verkwikkelijke zaken in de wereld. Cora Schumacher voelt zich namelijk zwaar genaaid door ex-man Ralf Schumacher. De voormalig F1 coureur, broer van Michael en oom van Mick maakte immers onlangs bekend dat hij homo is.

Velen vonden dat mooi zoals dat tegenwoordig heurt. Maar voor Cora kwam het toch rauw op haar dak vallen. In de Duitse kwaliteitspublicatie Der Spiegel vertelt de ex-vrouw van haar aangrijpende verhaal:

Natuurlijk heb ik hem ernaar gevraagd. Hij gaf aan dat ze zich dit allemaal inbeeldde en psychologische professionele hulp nodig had. De geruchten werden met de jaren erger en erger. Daardoor voelde ik me natuurlijk steeds meer verscheurd, omdat ik niet meer wist of mijn hoofd me voor de gek hield. Maar Ralf was altijd mijn belangrijkste raadgever. Ik vertrouwde hem, blindelings. En daarom was zijn woord mijn wet. Maar hoe moet ik omgaan met het feit dat Ralf me niet heeft aangesproken voordat hij naar buiten kwam en bijvoorbeeld zei: ‘Pas op, Cora. Het spijt me. Of: ik wist niet hoe ik het je moest vertellen. Of: Ik hield echt van je. Niets. Dat stak zo in mijn hart. Cora Schumacher, is niet blij met Ralf

Niet alleen zou Ralf dus toen al de gaslighting hebben toegepast, hij zou nu ook Cora niks verteld hebben over zijn aankomende ontboezeming. Ralf echter ontkent dit. Althans, soort van. Hij toont op Instagram een bericht van zijn nieuwe liefde Etienne aan zijn ex-vrouw Cora. Daaruit zou blijken dat Cora op de hoogte is/was. Er blijkt alleen niet uit dat Ralf dat zelf ook aan de moeder van zoon David verteld heeft. Cora:

Uit de kast komen heeft altijd gevolgen voor je omgeving, ook voor je ex-vrouw met wie je een kind had. Ik had gewild dat Ralf mij erbij had betrokken of op z’n minst had ingelicht. Ik zou dat als een teken van respect hebben gezien. In plaats daarvan hoorde ik over zijn coming out via de media. Cora Schumacher, voelt zich genaaid, maar op een slechte manier

