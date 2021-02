"Nieuwe 911 GT3 heeft stiekem meer vermogen" - Autoblog.nl

En nee, niet eens erbij gechipt of gesjoemeld. De nieuwe 911 GT3 heeft gewoon iets meer paardjes dan opgegeven.

Vanmiddag is de nieuwe 911 GT3 onthuld. Het was een bijzonder moment voor ons allen. Het feit dat er een merk een auto uitbrengt met een atmosferische motor en een handbak is iets om heel erg blij mee te zijn. Echter, als het gaat om zo snel mogelijk gaan, dan is de PDK het snelste.

Waar we eigenlijk het meeste van opkeken was de ‘Ringtijd. De nieuwe 911 GT3 is namelijk bizar snel op de Nordschleife. De auto is namelijk 17 seconden sneller dan voorheen. Volgens Porsche GT-baas Andreas Preuninger komt dat mede door verbeterde aerodynamica van de nieuwe GT3.

Downforce nieuwe 911 GT3

Het idee is simpel, de uitwerking iets minder. De nieuwe 911 GT3 weet namelijk meer downforce te creëren, zonder dat de weerstand te hoog wordt. Dat blijft altijd een een lastige uitdaging. Dat is mede gelukt door de ram-air ducts in de spoiler te verwijderen. Deze zijn volgens Preuninger ook niet meer nodig, omdat de luchttoevoer effectiever is dan voorheen. Maar is er dan geen extra vermogen op snelheid? Jawel, volgens Preuninger is de motor stiekem goed voor minimaal 520 pk. Echter, voor de homologatie van de nieuwe 911 GT3 wordt 510 pk opgegeven. Eenmaal op snelheid komen er nog een paar pk’s bij, dus op de Autobahn zit je op zo’n 525 pk.











Nieuwe 911 GT3 RS en Touring bevestigd!

Maar er zit nog meer in het vat, zo laat Andreas Preuninger weten aan Autoblog. Allereerst wordt de GT3 RS per direct bevestigd. De RS zal nog meer gericht zijn op circuitgebruik en nog iets extremer zijn. Mocht je juist een iets minder extreme Porsche GT3 wensen, is er goed nieuws. De GT3 Touring keert namelijk terug. Dit is in feite een GT3 zonder spoiler. Ondanks dat een spoiler een speciaal doel dient, is het natuurlijk een tikkeltje ordinair. Je gaat niet met een gele gevleugelde 911 meerijden in een rouwstoet. En je draagt dan ook geen clownsschoenen. Het is niet het moment.







Manthey Racing

Maar terug naar de sportieve GT3-rijders. Zoals bekend zijn er tuners die het denken beter te kunnen. Eentje daarvan is Manthey Racing. Volgens Andreas Preuninger zijn hun creaties niet zozeer beter, dan wel meer toegespitst op het circuitgebruik. Wel laat Prenuinger aan Autoblog weten dat de accessoires van Manthey voor de nieuwe 911 GT3 ook leverbaar zullen zijn via Porsche. Veel van de racetechniek en tuning wordt gezamenlijk ontwikkeld en ze schijnen geregeld bij elkaar over de vloer te komen.







Het enige wat nog niet helemaal duidelijk is, is wanneer je hiervoormet je nieuwe 911 GT3 naar de Porsche dealer kunt gaan. De 911 GT3 Touring moet iets voor de zomer al komen, de GT3 RS en Manthey onderdelen komen later.

Meer lezen? Check hier 15 Porsches uit 20 jaar GT3-historie!