Officieel: de compleet nieuwe Porsche 911 GT3 (992) - Autoblog.nl

De Porsche 911 GT3 (992) is weer een pareltje eerste klas geworden.

In deze barre tijden en bange dagen voor de petrolhead is het goed om te weten dat Porsche er is. Niet alleen omdat ze met de Taycan hebben bewezen dat de toekomstige technologieën ook nog leuk rijdende auto’s kan opleveren, maar ook vanwege de primeur van vandaag, de Porsche 911 GT3. Sinds 1999 zijn er al zes generaties geweest. Vandaag hebben we nummer zeven voor je!

Porsche 911 GT3 (992)

En laten we er maar meteen beginnen met het goede nieuws van de Porsche 911 GT3 (992), de zescilinder boxermotor blijft behouden! Jazeker, anno 2021 zijn er nog fabrikanten die een hoogtoerige en atmosferische sportmotor op de markt brengen. Volgens Porsche is de motor direct gerelateerd aan het blok dat we aantreffen in de 911 GT3 R. De motor is goed voor 510 pk en 470 Nm.

Iets minder goed nieuws, alle Europese versies zijn voorzien van een GPF, een partikelfilter voor benzinemotor. Hierdoor voldoet de motor nog altijd aan de strenge emissie-eisen. Maar zo’n atmosferische motor heeft ook voordelen naast het geluid. De gasrespons is veel beter en het vermogen en koppel komen er veel geleidijker in. Het goede nieuws wordt nog veel beter, want je kunt kiezen uit twee soorten transmissies.

Prestaties 911 GT3 (992)

De 911 GT3 (992) met PDK accelereert in 3,4 seconden naar de 100 km/u. De 0-160 km/u sprinttijd is in 7 seconden achter de rug en van stilstand naar 200 km/u duurt slechts 10,8 seconden. Goed nieuws voor puristen, de handbak maakt ook zijn rentree. Daarmee kun je in 3,9 seconden naar de 100 km/u sprinten. Van 0-160 km/u duurt 7,9 seconden en van 0-200 km/u duurt 11,9 tellen. Dat is iets langzamer, maar dan heb je wel het genoegen van zelf moeten schakelen. Qua topsnelheid moet je overigens wél de handbak hebben, want die gaat 320 km/u. De 911 GT3 (992) met PDK gaat niet harder dan 318 km/u.

Rondetijd 911 GT3 (992)

Maar de enige prestaties die ertoe doen, zijn op het circuit. Al vanaf de eerste generatie 911 GT3 heeft Porsche de Nurburgring gebruikt als tweede habitat. De 911 GT3 (992) stelt absoluut niet teleur, integendeel. Met ontwikkelingscoureur Lars Kern aan het stuurwiel hebben de Duitsers een tijd weten neer te zetten van 6:59.927.

Dat is een volledige lap, in veel gevallen wordt de meting gedaan over het 20,6 kilometer (in plaats van 20,8). Daarbij haalde de nieuwe 911 GT3 (992) een tijd van 06:55.20, ongeveer een minuut sneller dan de eerste generatie 911 GT3 (996). Ter referentie, dat is 17 seconden sneller dan de ‘oude’ 911 GT3 (991.2).

Gewicht

Deze snelle tijden zijn mede mogelijk gemaakt door sterk verbeterde aerodynamica en lichtgewicht materialen. De 911 GT3 is nu een stukje breder dan voorheen (alle 992’s zijn eigenlijk dikbillen) met grotere wielen en banden. Dankzij een lichtere sportuitlaat en lichter glas en extensief gebruik van koolstofvezel, heeft Porsche het gewicht weten tot beperken tot 1.418 kg voor de 911 GT3 (992) met handbak, de versie met PDK weegt 1.435 kg.

Onderstel 911 GT3 (992)

Het onderstel is ook behoorlijk afwijkend van de standaard 911. Zo heeft de GT3 andere draagarmen, fuseekogels, veren en dempers. Over die dempers: die moeten dusdanig goed zijn dat de auto sportiever én comfortabeler is geworden dan voorheen. Om de boel op tijd te kunnen stoppen, vind je 408 mm grote schijven aan de voorzijde, 28 mm méér dan voorheen. Desalniettemin is het gewicht juist 17 procent lager dan bij de 991.2 GT3. Wil je nog meer gewicht besparen, kies dan voor de keramische remschijven of het optionele carbon dak.

Voor het eerst zijn er drie soorten banden leverbaar voor de 911 GT3. Normaal gesproken waren er twee opties. Er is keuze uit banden van Michelin, Dunlop en als derde leverancier Pirelli! Handig voor als je circuit-aspiraties hebt. Als je die sowieso hebt, kies dan voor het (gratis!) Clubsport-pakket, waarmee je halve rolkooi, zespunts-gordels en brandblusser krijgt.

Je kan niet zomaar naar de Porsche-dealer en alleen het gratis Club Sport bestellen, er moet ook een 911 GT3 gekocht worden. Dat is een prijzige aangelegenheid, de Nederlandse prijs is 236.200 euro.

De Porsche 911 GT3 (992) wordt binnenkort verwacht bij de dealers.