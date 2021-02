Alpha Jax CUV is een manusje van alles - Autoblog.nl

Wat je met de Alpha Jax CUV vervolgens moet doen is ons een raadsel.

Nieuwe niches worden elke dag ontdekt. In sommige gevallen wekrt het uitstekend. Iedereen lachte BMW uit toen ze de X6 uitbrachten. De klanten die stonden te wapperen met chequeboekjes helaas niet. De auto was (en is!) een enorm succes.

In dit geval is gaat het niet om de BMW X6, maar de Alpha Jax CUV. Mocht je geen idee hebben wat dat voor moet stellen, dan ben je niet de enige. Het is een apart ding van een nieuwe fabrikant. Maar hey, alle gerenommeerde merken begonnen ooit als onbekend en nieuw merk.

Alpha Jax CUV (?)

De Alpha Jax CUV is een bijzondere auto die bijna elk hokje aanvinkt. Het is een crossover, er zijn retro-elementen, het apparaat is two-tone, elektrisch en bijzonder praktisch. Qua uiterlijk lijkt het op een vreemd liefdeskind tussen een obsucre jaren ’70 Japanner, een opgehoogde restomod Porsche. Ofzo, het is erg lastig om de vinger op te leggen.

Volgens zijn makers is het een junior all-terrain crossover. Om een beetje een idee van het apparaat te krijgen, de Alpha Jax CUV is 4,56 meter lang en 1,93 meter breed. De auto is uiteraard voorzien van een elektrische motor en een accupakket.

402 km

Mocht je je afvragen hoe groot die batterij is, hebben wij een antwoord voor je: 75 kWh. Op een volle accu moet je 402 kilometer volgens de WLTP kunnen halen.

Er komen twee versies. Eentje met één motor en eentje met twee motoren (en vierwielaandrijving). Als je kiest voor die laatste, kun je in 6,5 seconden naar de 100 km/u sprinten en een 839 kilogram zware aanhangwagen trekken. De Alpha Jax CUV is officieel nog een concept, maar Alpha accepteert met graagte verse aanbetalingen.

De verwachte vraagprijs is zo’n 38.000 dollar. De eerste exemplaren moeten in 2023 van de band rollen.