Meer bekende namen van Volkswagen blijven

Nu de Volkswagen Golf blijft bestaan als ID. Golf lijkt het dat Volkswagen meer namen gaat ‘IDificeren’.

Volkswagen heeft hun namen lang genoeg levend gehouden om van aardig iconische namen te spreken. Golf, Polo, Passat: sterke namen. Tot op zekere hoogte zijn de namen Tiguan, Touran, Jetta en nog veel meer ook al van een redelijke status. Zonde eigenlijk dat Volkswagen deze namen overboord dreigde te gooien voor een (te) eenvoudig systeem waar alles ID. met een cijfertje zou worden.

Volkswagen ID. Meer

Nou blijkt echter dat Volkswagen toch meer wil halen uit de Golf. Dat betekent dat de klassieke hatchbackvorm blijft voor een elektrische Golf genaamd ID. Golf. De hoofdreden daarvoor is dat de Golf, ondanks tegenvallende verkopen, alsnog belangrijk blijkt voor het merk en de verkopen van de ID.3 tegenvallen. Nou zei Volkswagen des tijds dat de ID.4 goed genoeg scoorde, maar toch komt er nog een bekende naam als ID aan.

Volkswagen ID. Tiguan

Volkswagen werkt namelijk aan een ID. Tiguan, zo laat Handelsblatt weten. Tenminste, het gaat om een elektrische SUV in het C-segment die op den duur de Tiguan moet vervangen. Volgens Handelsblatt is de naam ID. Tiguan intern al genoemd. Dat is dus een beetje gek, want het plekje in het C-segment voor een SUV wordt al ingenomen door de ID.4 en ID.5. Wellicht dat VW toch weer terug wil naar duidelijke namen. De ID. Tiguan zou ‘gewoon’ op het MEB-platform te komen staan.

Nieuwe Tiguan

Een termijn voor de aankomende Volkswagen ID. Tiguan werd nog niet bevestigd maar 2026 wordt verwacht. Bovendien wordt er nog steeds gewerkt aan een nieuwe generatie Volkswagen Tiguan ‘zoals hij nu is’. Met benzinemotoren en waarschijnlijk een belangrijke rol voor PHEV-aandrijflijnen. De normale Tiguan krijgt namelijk gewoon het immer bekende MQB-platform onder de carrosserie. Of de Tiguan en ID. Tiguan nog parallel gaan bestaan is niet bekend.